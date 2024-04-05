受害者遭騙拍「不雅照」！怕外流片存硬碟 黃子佼錄音檔回應了
藝人黃子佼去年（2023）捲入性騷擾案，如今終於獲判不起訴，調查期間卻被發現，他的4TB硬碟中有偷拍論壇「創意私房」的不雅片，對此，其中一名受害者為確認自己的照片是否在硬碟內，鼓起勇氣私訊黃子佼，得到了一段4分鐘語音訊息回應。
記者吳昕蓓／綜合報導
去年黃子佼爆發MeToo風波時，一名受害者發文透露，在2013年去拍過黃子佼人魚展覽照，過程中聽對方的指令，有全裸、類似性行為相關的互動，因此日前「創意私房」事件爆發，讓她感覺到不安焦慮，私訊黃子佼的臉書確認此事。
對此，黃子佼的臉書小編代為回應：「關於檔案的部分，再三跟黃先生確定，早在當年創作後，尤其是本來就沒有展出的部分，都已刪除，正確時間點很遺憾無法查明，因年代久遠。再次的跟您說聲抱歉。」
受害者也要求黃子佼以錄音方式說明裸照、不雅照是否已經刪除，得到了4分鐘語音，儘管受害者並未公開錄音內容，卻也透露小編有確切回應她「這邊是黃先生的語音親自說明時間點和影像部分」。
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