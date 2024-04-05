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連假聚會求微醺！全台新開質感餐酒館3間　Ochre推3杯調酒僅999元

▲台北、高雄有多家新開餐酒館、酒吧，像是瑪黑家居繼中山「 Lille M 」、敦南「Cantine Marais瑪黑餐酒」， 又開設了新餐酒館「Ochre」，選於大巨蛋商圈的光復南路上，3月底正式開幕。（圖／記者葉政勳攝）
▲台北、高雄有多家新開餐酒館、酒吧，像是瑪黑家居繼中山「 Lille M 」、敦南「Cantine Marais瑪黑餐酒」， 又開設了新餐酒館「Ochre」，選於大巨蛋商圈的光復南路上，3月底正式開幕。（圖／記者葉政勳攝）

記者葉盛耀/綜合報導

包含兒童節、清明節在內的四天連假來到第二天，聚會活動通常不會少，而年輕人更是急需紓壓空間能把酒言歡求微醺。台北、高雄近日有多家新開幕的餐酒館、酒吧。像是馬黑家居旗下的「Ochre」，打造超質感空間搭佐火烤精緻料理，現推出3杯調酒999元優惠。信義區也有首創可以自己DIY調酒的「BLAH BLAH Bar」，以及位在高雄承億酒店裡27樓，重新改裝與定位的高樓餐酒館「BAR KAO」。

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📍Ochre
瑪黑家居旗下餐飲繼中山「Lille M」、敦南「Cantine Marais瑪黑餐酒」，又開設了「Ochre」，選於大巨蛋商圈的光復南路巷弄內，3月底正式開幕，空間由「本事空間製作所」操刀，搭上瑪黑家居本身的優雅與美感。菜色強調以「火」為主題，約有7成菜色皆是火烤料理，並融入符合季節的食材與調味，佐以煙燻、醃製等風味，加上還有台灣漬物、發酵品等，每道菜色更有個性。

▲「Ochre」空間由「本事空間製作所」操刀，搭上瑪黑家居本身的優雅與美感，極具舒適。（圖／Ochre提供）
▲「Ochre」空間由「本事空間製作所」操刀，搭上瑪黑家居本身的優雅與美感，極具舒適。（圖／Ochre提供）
像是「炭烤小卷」，靈感來自夏季家常菜蛤蜊絲瓜，烤過的小卷搭配清脆的澎湖角瓜，和文蛤、紹興酒等所做成的醬汁，細緻輕盈。還有海南雞飯，將南洋料理融入法式香料烤飯元素，選用口感較硬實的泰國香米，加入南薑、香茅、雞高湯一起煮。而一般海南雞採水煮，這裡則將炭烤薩索雞腿以火烤，淋上海南雞飯的靈魂三醬等佐料搭配，酸鹹帶辣中又有炭香。

▲海南雞飯一樣有鮮香的雞汁米飯，但是雞肉改成烤炙的薩索雞腿。（圖／記者葉政勳攝）
▲海南雞飯與傳統的海南雞飯一樣有鮮香的雞汁米飯，但是雞肉改成烤炙的薩索雞腿。（圖／記者葉政勳攝）

這裡也有排餐，像是熟成帶骨巧克力豬，是選用飼料中加入可可果實餵養的台灣優質巧克力豬，本身就有不帶豬腥味的優點，選擇帶骨豬里肌部位，尤其骨邊肉帶有油筋，最是腴香迷人。

▲熟成帶骨巧克力豬即是選用飼料中加入可可果實餵養的台灣優質巧克力豬，搭上三種風味佐醬。（圖／記者葉政勳攝）
▲熟成帶骨巧克力豬即是選用飼料中加入可可果實餵養的台灣優質巧克力豬，搭上三種風味佐醬。（圖／記者葉政勳攝）
而Ochre在酒飲部分，首季推出8款調酒師特調（另有4款無酒精調飲），酒感都不過重，易於佐餐。像是「碧螺春」此杯酒款，是融合豆香尾韻的清甜好茶風味，以及蘭姆酒的香甜感，加上蒔蘿與山胡椒的香料底蘊，風味清爽順口。目前也提供調飲多杯優惠，調酒每杯420元，任選3杯999元；無酒精調飲每杯則320元，任選3杯799元（1成服務費另計）。

▲Ochre在酒飲部分，多款現做調酒走清爽風，不過重的酒精感，搭餐相當適合。（圖／記者葉政勳攝）
▲Ochre在酒飲部分，多款現做調酒走清爽風，不過重的酒精感，搭餐相當適合。（圖／記者葉政勳攝）
店家資訊：
地址：台北市大安區光復南路240巷3號
電話：02-8771-6808


📍BLAH BLAH Bar
全台首創DIY調酒吧BLAH BLAH Bar，位在新光三越A8館半戶外地下空間，3月底正式開幕。主打自助取酒、自主調酒，無須調酒師，6支汲飲包含三分之二調酒與三分之一風味啤酒加手工可樂，以量計價、比例隨心，有萬種混搭組合。餐點方面則由米其林星廚林明健設計漢堡、下酒菜，與連續六年蟬聯米其林一星LONGTAIL林明健Chef Kin合作，設計二款漢堡與三款佐酒小食。

▲位在新光三越A8館半戶外地下空間的BLAH BLAH Bar，是全台首創DIY調酒吧。（圖／BLAH BLAH Bar提供）
▲位在新光三越A8館半戶外地下空間的BLAH BLAH Bar，是全台首創DIY調酒吧。（圖／BLAH BLAH Bar提供）
此外，還聯名亞洲50大酒吧Bar Mood創辦人吳盈憲，開幕首發聯名世界頂尖調酒大賽冠軍Nick吳盈憲，「柚茉莉琴酒」及「紅烏龍茶酒」二款風味茶酒，單飲混搭皆宜。另一大亮點則是可以喝得到日本奢華啤酒ROCOCO Tokyo WHITE與龍舌蘭界精品Clase Azul，為與米其林星廚餐點匹配，世界多家米其林餐廳指定的日本奢華啤酒，及世界烈酒大賽金牌的墨西哥頂級龍舌蘭Clase Azul，在BLAH BLAH Bar亦有供應。

BLAH BLAH Bar營業時間自上午11:00至凌晨1:00，除了下班後可放鬆小酌外，平日中午供應「商業午餐」，週一至週五11:00~14:00 ，夢幻肯瓊炸雞堡+酥炸金鍊薯條+Blah Blah手工可樂乙杯，優惠價350元。也有「HAPPY HOUR」活動，週一到週五 15:00-17:00 ，Blah blah chat time 自助酒吧全面7折。

▲Blah Blah Bar的夢幻肯瓊脆雞堡，於商業午餐及可嚐到。（圖／Blah Blah Bar提供）
▲Blah Blah Bar的夢幻肯瓊脆雞堡，於商業午餐及可嚐到。（圖／Blah Blah Bar提供）
店家資訊
地址：台北市信義區松高路12號B1F
電話： 02-2729-0609


📍BAR KAO
位在高雄承億酒店27樓的「BAR KAO」，擁有360度高空環景，可以俯瞰亞灣區絕美景色，這次轉型成為泰式料理餐酒館。餐廳名稱「BAR KAO」中“Kao”是高雄城市的縮寫，在泰語中「Kaoˇ」也是飯的意思。餐廳空間融入各式南洋風植栽設計，還有三間不同大小的包廂內附KTV設備搭配港灣夜景。

▲從入口處就可以「BAR KAO」餐廳空間，融入各式南洋風植栽設計。（圖／承億酒店提供）
▲從入口處就可以「BAR KAO」餐廳空間，融入各式南洋風植栽設計。（圖／承億酒店提供）
餐廳邀請泰國南部來的女主廚-葉舒妮操刀，來台近30年擁有多年飯店主廚經驗，擅長香料咖哩調製，像是「帕能咖哩牛」此菜，以檸檬葉、乾燥紅辣椒、香茅、南薑、辛香料等成分調製，特別選用肉質香甜的翼板牛，搭配咖哩煮出鹹甜微辣濃郁滋味。而「火山排骨」是台灣少見的泰菜，選用肋排加上檸檬、辣椒、魚露等調味，再佐入主廚特別熬製的清燉湯頭，可大口啃咬，吃起來香嫩夠味很是豪爽。

▲Bar Kao的帕能咖哩牛，融合多種辛香料。（圖／承億酒店提供）
▲Bar Kao的帕能咖哩牛，融合多種辛香料。（圖／承億酒店提供）
▲火山排骨費工耗時，是多數泰國菜餐廳少見到的菜色。（圖／承億酒店提供）
▲火山排骨費工耗時，是多數泰國菜餐廳少見到的菜色。（圖／承億酒店提供）
多款特色泰式調飲也是一大亮點，除了經典泰式奶茶、香茅茶之外，還有精選推薦的「百芒之中」、「神密果」、「桃香竹」、「999」等融入泰味的創意調酒。


店家資訊
地址：高雄市前鎮區林森四路189號27樓
電話： 07-330-0000

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