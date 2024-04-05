連假聚會求微醺！全台新開質感餐酒館3間　Ochre推3杯調酒僅999元

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瑪黑家居旗下餐飲繼中山「Lille M」、敦南「Cantine Marais瑪黑餐酒」，又開設了「Ochre」，選於大巨蛋商圈的光復南路巷弄內，3月底正式開幕，空間由「本事空間製作所」操刀，搭上瑪黑家居本身的優雅與美感。菜色強調以「火」為主題，約有7成菜色皆是火烤料理，並融入符合季節的食材與調味，佐以煙燻、醃製等風味，加上還有台灣漬物、發酵品等，每道菜色更有個性。
像是「炭烤小卷」，靈感來自夏季家常菜蛤蜊絲瓜，烤過的小卷搭配清脆的澎湖角瓜，和文蛤、紹興酒等所做成的醬汁，細緻輕盈。還有海南雞飯，將南洋料理融入法式香料烤飯元素，選用口感較硬實的泰國香米，加入南薑、香茅、雞高湯一起煮。而一般海南雞採水煮，這裡則將炭烤薩索雞腿以火烤，淋上海南雞飯的靈魂三醬等佐料搭配，酸鹹帶辣中又有炭香。
這裡也有排餐，像是熟成帶骨巧克力豬，是選用飼料中加入可可果實餵養的台灣優質巧克力豬，本身就有不帶豬腥味的優點，選擇帶骨豬里肌部位，尤其骨邊肉帶有油筋，最是腴香迷人。
而Ochre在酒飲部分，首季推出8款調酒師特調（另有4款無酒精調飲），酒感都不過重，易於佐餐。像是「碧螺春」此杯酒款，是融合豆香尾韻的清甜好茶風味，以及蘭姆酒的香甜感，加上蒔蘿與山胡椒的香料底蘊，風味清爽順口。目前也提供調飲多杯優惠，調酒每杯420元，任選3杯999元；無酒精調飲每杯則320元，任選3杯799元（1成服務費另計）。
店家資訊：
地址：台北市大安區光復南路240巷3號
電話：02-8771-6808
📍BLAH BLAH Bar
全台首創DIY調酒吧BLAH BLAH Bar，位在新光三越A8館半戶外地下空間，3月底正式開幕。主打自助取酒、自主調酒，無須調酒師，6支汲飲包含三分之二調酒與三分之一風味啤酒加手工可樂，以量計價、比例隨心，有萬種混搭組合。餐點方面則由米其林星廚林明健設計漢堡、下酒菜，與連續六年蟬聯米其林一星LONGTAIL林明健Chef Kin合作，設計二款漢堡與三款佐酒小食。
此外，還聯名亞洲50大酒吧Bar Mood創辦人吳盈憲，開幕首發聯名世界頂尖調酒大賽冠軍Nick吳盈憲，「柚茉莉琴酒」及「紅烏龍茶酒」二款風味茶酒，單飲混搭皆宜。另一大亮點則是可以喝得到日本奢華啤酒ROCOCO Tokyo WHITE與龍舌蘭界精品Clase Azul，為與米其林星廚餐點匹配，世界多家米其林餐廳指定的日本奢華啤酒，及世界烈酒大賽金牌的墨西哥頂級龍舌蘭Clase Azul，在BLAH BLAH Bar亦有供應。
BLAH BLAH Bar營業時間自上午11:00至凌晨1:00，除了下班後可放鬆小酌外，平日中午供應「商業午餐」，週一至週五11:00~14:00 ，夢幻肯瓊炸雞堡+酥炸金鍊薯條+Blah Blah手工可樂乙杯，優惠價350元。也有「HAPPY HOUR」活動，週一到週五 15:00-17:00 ，Blah blah chat time 自助酒吧全面7折。
店家資訊
地址：台北市信義區松高路12號B1F
電話： 02-2729-0609
📍BAR KAO
位在高雄承億酒店27樓的「BAR KAO」，擁有360度高空環景，可以俯瞰亞灣區絕美景色，這次轉型成為泰式料理餐酒館。餐廳名稱「BAR KAO」中“Kao”是高雄城市的縮寫，在泰語中「Kaoˇ」也是飯的意思。餐廳空間融入各式南洋風植栽設計，還有三間不同大小的包廂內附KTV設備搭配港灣夜景。
餐廳邀請泰國南部來的女主廚-葉舒妮操刀，來台近30年擁有多年飯店主廚經驗，擅長香料咖哩調製，像是「帕能咖哩牛」此菜，以檸檬葉、乾燥紅辣椒、香茅、南薑、辛香料等成分調製，特別選用肉質香甜的翼板牛，搭配咖哩煮出鹹甜微辣濃郁滋味。而「火山排骨」是台灣少見的泰菜，選用肋排加上檸檬、辣椒、魚露等調味，再佐入主廚特別熬製的清燉湯頭，可大口啃咬，吃起來香嫩夠味很是豪爽。
多款特色泰式調飲也是一大亮點，除了經典泰式奶茶、香茅茶之外，還有精選推薦的「百芒之中」、「神密果」、「桃香竹」、「999」等融入泰味的創意調酒。
店家資訊
地址：高雄市前鎮區林森四路189號27樓
電話： 07-330-0000
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！