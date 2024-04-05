災民安置帳篷引熱議！「台灣避難所」成日網熱搜關鍵字
台灣花蓮近海3日發生規模7.2強震，多地傳出人員傷亡、土石流、建築倒塌等災情，鄰國日本也高度關注，官方及民間都有援助聲浪。不過，一款安置台灣災民的帳篷卻意外引發日本網友熱議，理由是既能保障隱私、還提供熱食和醫生診斷等服務，「台灣の避難所」也一度衝上日本X平台的熱搜第1名。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合媒體報導，引發日本網友熱議的是一款扁平方形的帳篷，大讚既提供隱私性，還有熱騰騰的食物，而且還是在地震發生後1天內準備好的，讓災民即使在災難發生後也能感到比較安心，與日本只給麵包、香蕉和冷餐有很大的不同，打下：「台湾の避難所、日本完敗」字樣。
甚至有日本民眾直接貼出今年1月，能登半島地震後，日本災民躺在安置所地板、縮在棉被裡取暖照片，與台灣的「帳篷式避難所」進行對比，認為日本也應該要比照辦理，特別2者都是面對地震高度威脅的地方。不過也有人在留言區澄清，指相片中的帳篷其實來自1個名為慈濟的慈善組織，而不是政府單位，影像中的帳篷也確實能看到慈濟的圖案標誌。
3日地震發生後，慈濟迅速將逾百組「福慧床」、「福慧隔屏」送到收容安置地點。慈濟官網公開資訊則顯示，「福慧隔屏」起源於2018年的0206花蓮地震，當時花蓮縣府社會局請求慈濟提供平時在會所使用的屏風，做為收容所的暫時隔離設施，因為許多女性受災戶，夜間在收容所常覺得沒有安全感，也促使慈濟研發出這款「福慧隔屏」。