7.2強震襲台慌了！CNN：2因素使台積電「集中在台」造晶片風險高

花蓮強震送暖！台日7-ELEVEN攜手發起募款　捐款時間、方式一次看

▲花蓮強震送暖！台灣、日本7-ELEVEN攜手發起募款活動。（圖／統一超商提供）
▲花蓮強震送暖！台灣、日本7-ELEVEN攜手發起募款活動。（圖／統一超商提供）

記者李琦瑋／台北報導

清明連假前夕，花蓮近海發生芮氏規模7.2強震、各地有感，更重創花蓮地區。台灣7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台串連逾6,900多家7-ELEVEN門市ibon便利生活站及OPENPOINT APP線上捐款，支持各界緊急募款救援；4月5日至4月21日，日本7-ELEVEN也有共21,544家門市攜手發起募款活動。

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統一超商今（5）日表示，OPENPOINT APP率先於4月4日與世界展望會合作啟動捐款；4月5日至4月21日日本7-ELEVEN也有共21,544家門市攜手發起募款活動（部分門市未實施）；今天起ibon便利生活站將增加設立花蓮縣政府、中華基督教救助協會募款專區，同時中華基督教救助協會也會啟動OPENPOINT APP線上捐款，集結各界暖心善意，民眾可就近至7-ELEVEN或使用線上捐款，齊心送愛進花蓮。

統一超商提到，強震發生後，7-ELEVEN於第一時間啟動相關安全確保作業，全店盤點各地門市與夥伴安全，積極協助門市，提供各項協助，並立即主動聯絡花蓮縣政府、中華基督教救助協會等公益團體，串連在地門市與關係企業統昶行銷物流系統，提供當地所需物資，落實全鄉全店、全天服務之生活服務平台精神。

統一超商說，後續配合花蓮縣政府社會處物資需求，由花蓮地區當地門市與統昶行銷物流協力，共同將臉盆、毛巾、牙刷、牙膏、瓶裝水等生活物資送至7個臨時避難收容處，同時也配合花蓮縣政府社會處將物資送至定點，幫助受困秀林山區的民眾；更協助中華基督教救助協會將能量飲、蘇打餅乾等送至中華國小活動中心，以行動將愛送進花蓮。

7-ELEVEN支持各界緊急募款捐贈辦法

🟡ibon捐款方式：

於ibon機台首頁右欄點選【支援0403花蓮震災】快捷鍵，或首頁點選【儲值/繳費】→【慈善捐款】→選擇：

1、【花蓮縣政府】→填妥捐款人資訊→列印繳費單至門市櫃台結帳即可完成

2、【中華基督教救助協會】→填妥捐款人資訊→列印繳費單至門市櫃台結帳即可完成

🟡OPENPOINT APP捐款方式：

於首頁下方點選【服務】→點選【愛心公益】類別之【線上捐款】→選擇：

1、「中華基督教救助協會」的募款專案「1919食物銀行0403震災救助」→填妥捐款人資訊即可完成捐款

2、「世界展望會」的募款專案「花蓮強震救援計畫」→填妥捐款人資訊即可完成捐款


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