花蓮強震送暖！台日7-ELEVEN攜手發起募款　捐款時間、方式一次看

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統一超商提到，強震發生後，7-ELEVEN於第一時間啟動相關安全確保作業，全店盤點各地門市與夥伴安全，積極協助門市，提供各項協助，並立即主動聯絡花蓮縣政府、中華基督教救助協會等公益團體，串連在地門市與關係企業統昶行銷物流系統，提供當地所需物資，落實全鄉全店、全天服務之生活服務平台精神。
統一超商說，後續配合花蓮縣政府社會處物資需求，由花蓮地區當地門市與統昶行銷物流協力，共同將臉盆、毛巾、牙刷、牙膏、瓶裝水等生活物資送至7個臨時避難收容處，同時也配合花蓮縣政府社會處將物資送至定點，幫助受困秀林山區的民眾；更協助中華基督教救助協會將能量飲、蘇打餅乾等送至中華國小活動中心，以行動將愛送進花蓮。
7-ELEVEN支持各界緊急募款捐贈辦法
🟡ibon捐款方式：
於ibon機台首頁右欄點選【支援0403花蓮震災】快捷鍵，或首頁點選【儲值/繳費】→【慈善捐款】→選擇：
1、【花蓮縣政府】→填妥捐款人資訊→列印繳費單至門市櫃台結帳即可完成
2、【中華基督教救助協會】→填妥捐款人資訊→列印繳費單至門市櫃台結帳即可完成
🟡OPENPOINT APP捐款方式：
於首頁下方點選【服務】→點選【愛心公益】類別之【線上捐款】→選擇：
1、「中華基督教救助協會」的募款專案「1919食物銀行0403震災救助」→填妥捐款人資訊即可完成捐款
2、「世界展望會」的募款專案「花蓮強震救援計畫」→填妥捐款人資訊即可完成捐款
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