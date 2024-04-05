TWICE彩瑛認愛「正在交往中」！大10歲男歌手Zion.T是理想型
南韓人氣女團TWICE最近接連爆出戀愛消息！隊長志效上月才被爆料和前鋼架雪車國手熱戀中，如今彩瑛也傳出和大10歲的人氣男歌手Zion.T（金海率）正在交往，對此，彩瑛也透過所屬經紀公司JYP發表聲明認愛：「正在交往且互相支持」。
記者吳昕蓓／綜合報導
根據《SWAY》報導，彩瑛是透過朋友介紹認識Zion.T，從同事成為戀人，2人已交往6個月，兩人經常到漢南洞和延禧洞約會，由於彩瑛作風一向直來直往，因此約會過程毫不掩飾，且Zion.T是彩瑛的理想型，她喜歡身材瘦長、擁有自由奔放的藝術家氣質的男生。
兩人的共同友人表示，他們的個性相似，都不喜歡躲躲藏藏，因此周遭的熟人都知道他們正在熱戀。《SWAY》的讀者更爆料，曾經看過兩人在江北約會，他們比起在很多人的場合，似乎更喜歡在小巷散步，十分浪漫。
對此，彩瑛也透過JYP發表聲明：「正在交往且互相支持」，坦率認了和Zion.T正在熱戀中。事實上，TWICE至今已經出道第九年，因此大部分的粉絲都大方獻上祝福，認為偶像確實是到了該談戀愛的年紀了。
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