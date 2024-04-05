2月護理人員「夜班獎勵」撥逾1.7億！連假作業不及、下週一起發放
為鼓勵醫院護理人員留任並提升輪值夜班的意願，優先用於強化住院夜班護理照護量能，衛福部在今年開始發放護理人員輪值夜班獎勵。健保署今（5）日表示，今年2月份急性一般病床護理夜班獎勵金，預計撥付醫院家數共401家、約1.72億元，因連假關係銀行作業不及，故預計於下週一上班日陸續撥入醫院帳戶。
記者李琦瑋／台北報導
健保署表示，衛福部推動「全民健康保險強化住院護理照護量能方案」，今年2月份急性一般病床護理夜班獎勵金，已依各醫院於健保資訊網服務系統（VPN）登錄之大（小）夜班排班情形計算，並於3月29日啟動獎勵金過帳作業，因連假關係銀行作業不及，故預計於下週一上班日陸續撥入醫院帳戶。
健保署指出，依據方案內容醫院於每月20日前，至VPN填報前1月份之「護理人員夜班排班資料」，健保署依前述排班資料計算各醫院前1個月之夜班獎勵金，並於每月月底啓動撥付款項作業。
健保署以2月獎勵金為例，醫院須於3月20日前完成登錄，健保署則依據登錄資料計算後，於3月29日展開獎勵金過帳作業，因銀行撥款作業約需5個工作日，本次適逢連假，預計於下週一起陸續撥入醫院帳戶。統計113年2月份撥付醫院家數共401家、約1.72億元。
健保署表示，醫院應於保險人撥付夜班獎勵後，併同最近一次發薪時，將輪值夜班獎勵撥付予護理人員，並備註款項名目為【衛生福利部護理人員輪值大（小）夜班獎勵】。如護理人員有夜班獎勵相關爭議，可透過衛生福利部「護理職場爭議通報平台」反映，健保署亦不定期進行稽核，倘醫院未如實將夜班獎勵撥付予護理人員，將追扣本方案獎勵款項。