狂！Stephen Curry回嗆火箭挑釁 手指插3瓶子揮舞、致敬經典電影
金州勇士今（5）日在客場以133：110擊敗休士頓火箭，取得對戰13連勝，並且連4季橫掃對手。由於雙方之前的恩怨，比賽中勇士球星Stephen Curry將手指插了3個瓶子、致敬電影《殺神輓歌》（The Warriors）中的一幕，以此回嗆不知天高地厚的火箭年輕球員們。勇士賽後戰績為42勝34敗，幾乎已確定拿下附加賽資格。
記者黃建霖/綜合報導
Tari Eason本季缺席了大部分的比賽，但是在火箭隊連勝期間，他在IG上發文，宣布火箭隊將和勇士爭奪西區第10種子，透過致敬1979年電影《殺神輓歌》中的演員David Patrick Kelly著名的一幕挑釁道：「勇士們！出來對決！勇士們！出來對決！（Warriors! Come out to play!）」
結果今天勇士狠狠修理了火箭，這一季將對手橫掃出局，並取得對戰13連勝，同時幾乎完全抹滅了火箭想打附加賽的希望，雙方賽後勝差已經來到4場，灣區高機率能夠拿下附加賽門票。
在此役比賽中，砍下29分的Curry將手指上插滿瓶子，重現了Tari Eason惡搞《殺神輓歌》中的那句台詞，以此來回嗆之前對方的種種言行，給志得意滿的火箭小將們一點顏色瞧瞧。
賽後接受記者採訪時，Curry被問到他這樣做是否是故意的？他笑說：「當然啊！我很享受其中的樂趣。」
而除了Curry之外，之前Draymond Green也有針對火箭狂妄的言行做出回應，他表示自己「根本不在乎火箭」，還在昨天的節目中嗆「明天的比賽就讓火箭結束這個賽季！」最後他們也做到了這件事，基本上摧毀了火箭這賽季重回季後賽的希望。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁