車手拉k清點百萬贓款　飄出K味引來警察

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臺中市政府警察局民權派出所日前接獲轄內飯店通報，稱多名房客紛紛向飯店業者反映，飯店內某一間房間產出濃厚的惡臭塑膠味，經民權所員警李泰霖、廖聖瑋向該房客進行訪查時，在目視可及下竟發現房內桌面上放有三級毒品愷他命，原來是該男子在房內抽K所產生的惡臭。
據現場了解，21歲李姓男房客於李、廖2位員警敲門查訪時便配合開啟房門，眼尖的李員赫然發現房內的桌上竟放有疑似施用毒品慢他命的器具，另於李男所投宿的房間內發現點鈔機一臺及新臺幣141萬元，除了查獲李男非法持有毒品外，查出其為詐騙集團成員之一，全案詢後將李嫌移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。
民權所破獲此案正體現警民合作之精神，民權所特別印製感謝狀贈予該飯店以表感激，感謝該飯店為社會治安的維護盡一份心力。第一分局分局長鍾承志在此呼籲，會持續布建友善通報網，主動發掘並清除犯罪根源，並強化警民互動建構夥伴關係，如民眾發現可疑人、事或不明氣味，請勇於向警察機關檢舉，共同發掘潛藏於社區住宅或辦公大樓內的犯罪，守護社區家園治安，保有安心的居住環境!
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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