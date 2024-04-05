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比黃子佼惡劣！勝利、鄭俊英散布不雅片入獄　5公司股票蒸發140億

▲韓星勝利（左起）、鄭俊英、崔鍾訓等人在群組裡散布不雅影片，最後都被判刑入獄，已經無法重返演藝圈。（圖／達志）
▲韓星勝利（左起）、鄭俊英、崔鍾訓等人在群組裡散布不雅影片，最後都被判刑入獄，已經無法重返演藝圈。（圖／達志）

記者江芷稜／綜合報導

男星黃子佼被檢方搜查到收藏未成年不雅影片，給予緩起訴2年處分，需支付公庫120萬元，還要寫下1200字悔過書，被網友質疑判刑太輕，主要原因在於他僅持有影片，並未散布不雅片，獲得改過自新的機會。相較於此，韓國2019年爆發「勝利門」醜聞，從夜店鬥毆事件扯出明星下藥迷昏女子、性侵等犯罪事證，BIGBANG成員勝利和歌手鄭俊英等人組成的不雅片群組，瘋傳女性不雅影片，最後眾人被判刑入獄，連帶5大娛樂經紀公司成員受影響，股票總市值蒸發約5900億韓幣（約合140億元台幣）。

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▲前BIGBANG成員勝利現身台北東區逛ZARA，照片曝光，沒人幫他結帳。（圖／翻攝自勝利微博）
▲前BIGBANG成員勝利因為夜店犯罪及淫片群組遭判刑，年初現身台北東區變得福態許多。（圖／翻攝自勝利微博）
當時勝利開的夜店被揭發眾多不法案件，包括吸毒、賭博、為名人安排性犯罪等等，警方循線調查，意外得知勝利與歌手鄭俊英、FTIsland成員崔鍾訓、Eddy Kim、Roy Kim、Highlight成員龍俊亨、CNBLUE成員李宗泫等人組成一個群組，裡面充斥迷昏女子、性侵等影片，經過長期調查、審理，法院根據每個人涉案程度不同，將勝利判刑1年半、鄭俊英判刑5年、崔鍾訓判刑2年6個月，勝利、龍俊亨、李宗泫形象重創，被迫道歉退團，Eddy Kim、Roy Kim則因未散布影片獲得緩起訴。

▲南韓歌手鄭俊英坐牢5年刑滿出獄。（圖／翻攝채널A 뉴스YouTube）
▲南韓歌手鄭俊英坐牢5年刑滿出獄。（圖／翻攝채널A 뉴스YouTube）
該案相關人士陸續出獄，想在演藝圈重新出發困難重重，鄭俊英本月剛出獄，已遭到韓國電視台全面封殺；勝利退出演藝圈後體態發福，年初現身台北信義夜店喝酒，徹底失去昔日男神光環；崔鍾訓年初加入日本粉絲平台「fanicon」問候歌迷，企圖想在海外復出，被韓國網友怒罵太噁心。

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▲崔鍾訓企圖在日本復出，卻被韓國網友怒罵太噁心。（圖／資料照）
由鄭俊英發起的淫片群組，不僅毀了這些明星的前途、讓粉絲心碎，經紀公司辛苦培訓的心血也付之一炬，受到「勝利門」醜聞風暴影響，他們背後的5大娛樂上市公司YG、JYP、SM、Cube、FNC，股價因此暴跌，事後都蒸發20%以上，市值減少約5900億韓幣（約合140億元台幣）。

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