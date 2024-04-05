比黃子佼惡劣！勝利、鄭俊英散布不雅片入獄　5公司股票蒸發140億

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該案相關人士陸續出獄，想在演藝圈重新出發困難重重，鄭俊英本月剛出獄，已遭到韓國電視台全面封殺；勝利退出演藝圈後體態發福，年初現身台北信義夜店喝酒，徹底失去昔日男神光環；崔鍾訓年初加入日本粉絲平台「fanicon」問候歌迷，企圖想在海外復出，被韓國網友怒罵太噁心。
由鄭俊英發起的淫片群組，不僅毀了這些明星的前途、讓粉絲心碎，經紀公司辛苦培訓的心血也付之一炬，受到「勝利門」醜聞風暴影響，他們背後的5大娛樂上市公司YG、JYP、SM、Cube、FNC，股價因此暴跌，事後都蒸發20%以上，市值減少約5900億韓幣（約合140億元台幣）。
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