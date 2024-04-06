中國男到美國當流浪漢！計畫徒步環美失敗了　走老路「伸張正義」

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「丁胖子金牌講師」從12月底，與夥伴大娃、二娃展開徒步環美的旅程後，行經西岸沿海許多城市，途中不斷遭遇警方、民眾關心，也常常遇到驅趕，中途他飼養的白色小貓「貓巾」，甚至還因為受驚嚇而消失無蹤，找尋幾天都未有成果，一行人又再度踏上旅程。
不過隨著走路途越來越長，一行人的心態也開始出現變化，最終在2月18日之後，就沒有再度新增有關徒步環美的影片內容，金牌講師隨後也停更消失長達10天。
隨後到了3月18日時，金牌講師也發出影片澄清「自己真沒偷懶」，也提到徒步挑戰沒有持續進行的原因，是因為「移動大別墅」的車輪爆胎，只好拖回洛杉磯進行維修，就在此時，又有「受害者」找上自己。
金牌講師回歸老本行！替在地華人「伸張正義」
金牌講師也在影片中提到，最近又開始有許多在地打黑工的華人，被黑老闆積欠薪資、不公平對待等等，前來請求他幫忙進行權益維護。而講師最終也決定，回歸老本行，之後影片內容將主要會以踢爆黑老闆為主。
「雖然說我很想去完成我（徒步環美）的夢想」金牌講師繼續說，「但（踢爆黑老闆）這些事情，仍然是顯得比我這個夢想要重要得多。」
金牌講師靠檢舉黑老闆起家！陰錯陽差當流浪漢爆紅
事實上，「丁胖子金牌講師」在最初就是以「美國黑老闆」系列起家，他曾在當地丁胖子廣場打黑工，後來因為薪資問題與老闆產生爭執，最終找上美國相關部門檢舉老闆逃漏稅，再跑去找下一份工作，之後他就這樣一路檢舉、一邊工作，最終分別檢舉了一位美國、一位韓國及兩個中國老闆，還把這些過程匯集成「美國黑老闆」系列，讓當地餐飲業聞風喪膽，餐飲業小報上更直接印上他的臉作為頭條，老闆們都沒有人敢再用他。
由於找不到工作，金牌講師索性就在洛杉磯街頭以天地為家，帶上一個帳篷加入了當地流浪漢的行列，並拍下在街頭到處領取免費食物的生活日常，還把這行為比喻成「打野」，並自稱是「北美第一打野」，誓言要將「老佛爺（慈禧太后）當年付出的庚子賠款，通通吃回本」，而拿到免費食物後，他也會對鏡頭大喊一聲：「又要到飯了兄弟們！」