石門水庫驚悚畫面曝！半裸男持鐮刀企圖攻擊 遊客見這一幕全嚇壞
本月4日、清明連假首日，石門水庫一名男子，不但光著上身持鐮刀閒逛，甚至還作勢攻擊遊客，保二總隊員警獲報趕抵，隨即疏散現場遊客，並勸阻男子收起鐮刀，但男子拒絕配合，更大聲對員警咆哮，過程中還用腳踹路邊一台小客車，導致其鈑金凹陷，之後男子開車逃離現場。不久之後，男子自行到案坦承犯行，表示因情緒失控才釀禍，警訊後，依違反社維法移送桃園簡易庭裁處。
記者林盈君／綜合報導
據了解，4日下午2時許，警方接獲獲石門水庫遊客中心通報，指有名男子赤裸上身、手持一把鐮刀，在壩頂環翠廳往大壩方向前進，員警到場後隨即疏散民眾，並勸導男子收起鐮刀，但男子情緒激動，拒絕配合甚至對警方大聲咆哮，過程中還踹踢路旁小客車，面對上前的警方爭執拒捕。
之後男子跳上自己的汽車逃逸，員警根據車牌通報桃園大溪分局協助，並通知車主到案說明。不久之後，男子自行到案坦承犯行，辯稱係因情緒失控闖禍，所幸被害車主不願提告，訊後依違反社維法移送桃園簡易庭裁處。
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