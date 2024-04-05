藝術家葉蘿倫「啾斗麻雀」陶藝展 6日台南文化中心登場
年輕藝術家葉蘿倫以彰化家鄉的代表「啾斗麻雀」為主題，結合陶藝與油彩繪畫創作的系列作品，6日起至21日在台南文化中心展出。葉蘿倫創作的麻雀，擬人化的賦予一雙小胖腿，以呈現生活不同樣貌，萌樣融化人心。葉蘿倫說，希望作品能與觀賞者產生共鳴，甚至融入日常，帶給大家歡樂。
記者金武鳯/綜合報導
藝術家葉蘿倫出生於歷史悠久的陶藝家庭-田中窯。田中窯不僅是專攻陶藝的工作坊，近幾年來在園主葉志誠夫婦全力優化，引進優秀工藝師資進駐，風格更豐富多元，已成為全台知名的工藝園區，為彰化帶來藝術觀光熱潮。葉志誠是台灣工藝之家認證的工藝師，今年更被認定為彰化縣傳統工藝暨文化資產保存技術之保存者之一，葉蘿倫在淵源家傳薰陶下，自小專攻藝術創作，心無旁鶩的追逐屬於自己的藝術生涯。
尤其在師範大學期間，受到了來自宋曉明教授、蔡芷芬教授以及沈金源教授的啟發，他們引領葉蘿倫開拓國外藝術創作新視野，為此，她選擇到歷史悠久的蘇格蘭拉斯哥藝術學院，學習工藝藝術的運用，這段時期的學習，奠定了她堅實的藝術基礎。
葉蘿倫說，在蘇格蘭期間，她參與了各種工作坊，與不同類型的創作學生交流，並參加了鄧佛里斯莊園的駐村計畫，這一系列經歷讓她的創作理念更加豐富而深刻。蘿倫的創作主要以陶藝和油彩為主要媒材，搭配版畫作品，此次個展，是以家鄉的代表──「啾斗麻雀」為主題，賦予它們擬人化的嬰兒雙腳，呈現生活的不同樣貌，期望觀者能夠與作品產生共鳴。
值得一提的是，葉蘿倫平日除了自己創作外，更與父母積極參與大型公共藝術創作，他們共同的作品出現於員林法院的巨型浮雕、僑義國小的北極熊大型陶雕、田中巨匠建設壁畫以及彰化許多的地方，這些作品融合了立體陶藝以及繪畫，為城市增添了藝術氣息，也為社區帶來了美好的景觀。葉蘿倫表示，希望她的作品能夠融入人們生活成為日常，為大家帶來歡樂和啟發。