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黃子佼爆買偷拍影片！強調「僅有7部」　律師：完美演繹惡人

▲黃子佼被爆出買偷拍影片，發律師函強調僅有7部，律師李怡貞痛批他：「完美演繹惡人」。（圖／記者陳明中攝）
▲黃子佼被爆出買偷拍影片，發律師函強調僅有7部，律師李怡貞痛批他：「完美演繹惡人」。（圖／記者陳明中攝）

記者薛羽彤／綜合報導

藝人黃子佼近日被爆出購買多部網路偷拍論壇「創意私房」的不雅片，其中7部為未成年少女偷拍影片，起初因媒體寫到「4TB硬碟裡裝上百部性交影像」，特別發律師函給媒體，強調是7部，並非上百部。昨（4）日晚間黃子佼在臉書發出道歉文，「重新做人，請相信我的決心」，對於黃子佼的行為，律師李怡貞開轟「一邊低頭請求更新的機會，一邊轉頭請律師發函公知提告的可能，完美演繹惡人的模樣。」

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▲李怡貞表示因為要吃高檔餐廳，才會穿得較顯眼。（圖／翻攝自李怡貞臉書）
▲李怡貞痛批黃子佼的行徑，「完美演繹惡人的模樣。」（圖／李怡貞臉書）
黃子佼昨日晚間在臉書發聲，「過去不可逆，未來不可知，但我知道，錯了就是錯。重新做人，請相信我的決心」、「如果願意，將來請用力監督，給我向前更新的機會。」律師李怡貞人在國外旅遊，仍不忘關心台灣新聞，看到黃子佼的行為，李怡貞痛批「一邊低頭請求更新的機會，一邊轉頭請律師發函公知提告的可能，完美演繹惡人的模樣。」對於黃子佼道歉文中的一句「給我向前更新的機會」，李怡貞也狠酸「我以為是只有電腦才需要更新的機會，是人的話是自新的機會。自認不是人的樣子。」

黃子佼被檢方爆出硬碟裡有7部女性的私密影像，檢方以違反《兒童及少年性剝削防制條例》條例，給予2年緩起訴處分，需向公庫支付120萬元並寫至少1200字的悔過書。李怡貞昨日就先開砲，「性侵案爆開後，繼續在偷拍論壇購買未成年少女的偷拍影片，這樣子的心態與作為，我還真的只能祝福他老兄長命百歲。因為死後，一定會下地獄」。

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