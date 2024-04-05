黃子佼爆買偷拍影片！強調「僅有7部」　律師：完美演繹惡人

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黃子佼被檢方爆出硬碟裡有7部女性的私密影像，檢方以違反《兒童及少年性剝削防制條例》條例，給予2年緩起訴處分，需向公庫支付120萬元並寫至少1200字的悔過書。李怡貞昨日就先開砲，「性侵案爆開後，繼續在偷拍論壇購買未成年少女的偷拍影片，這樣子的心態與作為，我還真的只能祝福他老兄長命百歲。因為死後，一定會下地獄」。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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