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近8成牙周有問題！4月洗牙有獎　電動牙刷、5千元禮券等你拿

▲對抗牙周病，建議定期洗牙、清除牙結石。（圖／記者莊全成攝）
▲對抗牙周病，建議定期洗牙、清除牙結石。（圖／記者莊全成攝）

家庭消費中心／綜合報導

根據國內多項調查，台灣成年及老年人約78%有牙周健康問題，台北市民約5成不知道健保給付12歲以上每半年一次全口牙結石清除，為此北市衛生局表示，即起辦理「全民口腔健康月 護齒行動 Let’s do it！」活動，期盼加強民眾口腔健康行為，一起護齒拿好禮。

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北市牙醫師公會理事長周彥儒表示，牙周病是牙齒周圍組織的疾病，其包含牙肉、齒槽骨與牙周韌帶。而當牙周組織受到細菌侵犯，將造成牙齦發炎，若沒有及早治療，牙周組織會被破壞，齒槽骨將逐漸流失，並可能導致牙齒脫落。

▲牙齒是一個人的門面，保持口腔的健康也成為日常重要的任務。而蛀牙更是許多民眾常遇到的問題。（示意圖／Freepic）
▲牙周病可能導致牙齒脫落。（示意圖／Freepic）
依衛福部2021~2023年「我國成年及老年人口腔健康調查」，牙周病是口腔中最常見的慢性發炎疾病，許多證據顯示其與系統性疾病密切相關，包括第二型糖尿病、心血管疾病、風濕性關節炎、肥胖、吸入性肺炎等。

北市衛生局指出，為提升市民對牙周病認知，4月起結合北市牙醫師公會辦理「全民口腔健康月 護齒行動 Let’s do it！」活動，即起至4月30日止，民眾於牙醫院所接受牙結石清除(洗牙)服務並登錄資料，即有機會抽中電動牙刷、沖牙機等多項好禮。

此外，市民參加「牙仙子小學堂」趣味答題以及「牙仙子小測驗」互動濾鏡遊戲，並在「Humans of Taipei我是台北人」臉書粉絲專頁貼文留言區上傳遊戲截圖畫面，即有機會獲得5000元好禮即享券，獎項超過70個，獎品總價值高於8萬元，歡迎市民踴躍參加。

預防牙周病注意事項：

■落實潔牙：每日3餐飯後及睡前都要刷牙，再配合全口使用牙線，或使用合適尺寸的牙間刷。

■定期洗牙：定期接受健保署提供12歲以上民眾每6個月1次的牙結石清除(洗牙)。

■維持良好生活習慣：徹底戒除菸與檳榔。

■減少危險因子：例如改善血糖控制、減輕壓力、避免熬夜等。

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