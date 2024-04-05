勇士連4季橫掃火箭、對戰13連勝！Draymond Green「嗆聲」有底氣

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事實上就在不久之前，火箭靠著在3月的好表現，拉出一波11連勝，雙方一度只有1場勝差，當時Green被問到如何看待此事時，信心滿滿地挑釁道：「我才他X的不在乎火箭」。
而就在昨天，Green又在自己的節目上表示，要在「明天的比賽就讓火箭結束這個賽季！」他狂妄地說：「明天我們會結束火箭的這個賽季，我們會熄滅他們晉級季後賽的最後希望，我數學不好，不知道還有幾場，但應該差不多了。」
Green會這樣粗暴地回應，主要在於雙方之間也確實有些恩怨，Dillon Brooks在曼菲斯灰熊時期，就和勇士是死對頭。然後在火箭連勝期間，火箭球員Tari Eason又嗆聲：「勇士！出來對決啊！（Warriors! Come out to play!）」，接著還穿著印有這句話的衣服來球場，無怪乎勇士會感到不滿。
勇士和火箭過去曾是死對頭，雙方在2018年和2019連兩季的季後賽相遇，勇士最終都取得勝利，其中2018年勇士被逼到了搶七才驚險獲勝，火箭傷了主控Chris Paul；而2019年勇士KD受傷，關鍵第6戰，Curry上半場沒得分，但下半場狂砍33分帶隊晉級。
勇士主帥Steve Kerr回憶當年，直言2019年次輪G6是自己最喜歡的比賽之一：「Steph上半場一分未得，然後我們沒有Kevin（Durant），這絕對是我們在這裡取得的最難忘的一場勝利。那些年勇士和火箭有很多很棒的交手。」
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