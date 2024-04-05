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吳卓源捲小三風波！陳芳語洩心聲「真的很想哭」鼓手男友6字力挺

▲陳芳語（左圖）和吳卓源（右圖）曾經是閨密卻突然間鬧翻，陳芳語似乎滿腹委屈想傾訴，男友彥文也霸氣力挺。（圖／翻攝自吳卓源、陳芳語IG）
▲陳芳語（左圖）和吳卓源（右圖）曾經是閨密卻突然間鬧翻，陳芳語似乎滿腹委屈想傾訴，男友彥文也霸氣力挺。（圖／翻攝自吳卓源、陳芳語IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

歌手吳卓源日前被拍到與男星朱軒洋在公園幽會，但男方早已有了網紅女友Cindy，頓時捲入小三風波，形象全毀。曾和吳卓源以閨密相稱的陳芳語卻意有所指發文影射對方，對此，她的鼓手男友彥文也留言力挺「我都會陪著妳。」

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▲吳卓源被死忠粉絲擁護，認為朱軒洋的戀情裡不被愛的才是第三者（圖／翻攝自吳卓源IG）
▲吳卓源捲入小三風波，形象全毀。（圖／翻攝自吳卓源IG）
吳卓源和朱軒洋的劈腿事件爆發後，過去與女方交好的陳芳語突然在社群平台Threads發聲：「其實一直很想要開Podcast，但是這樣太危險，我會飛太遠」，似乎心中有很多冤屈，想要一次大爆料，頓時掀起網友熱烈討論．

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▲陳芳語意有所指，心中似乎有很多冤屈想發洩。（圖／翻攝自陳芳語Threads）
隨後陳芳語再度發文表示，「混亂的一個禮拜才到週三， 但其實這些事已經很久了…知道一直被壓迫是什麼感覺嗎？你知道被同一個人欺負卻沒人相信會幫你是什麼感覺嗎？ 你知道這個人一直被保護的感覺是什麼嗎？」儘管兩篇貼文都未指名道姓，但已經引起網友瘋猜是她的前閨密吳卓源。

▲陳芳語在Threads上發聲，似乎在暗指吳卓源。（圖／Threads）
▲陳芳語在Threads上發聲，似乎在暗指吳卓源。（圖／翻攝自陳芳語Threads）
有網友留言，「好難想像之前她們那麼好，一起出歌、一起錄Podcast，唉！」陳芳語也親自回應，「So sad so sad！」間接證實自己提及的對象就是吳卓源，甚至沮喪嘆「真的很想哭」，對此，樂團「血肉果汁機」的鼓手男友彥文也霸氣表示：「我都會陪著妳。」以行動力挺女友。

▲（圖／翻攝自陳芳語Threads）
▲鼓手男友彥文霸氣表示：「我都會陪著你。」讓陳芳語很感動。（圖／翻攝自陳芳語Threads）
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