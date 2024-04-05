台中摩鐵毒趴大亂鬥！2男慘遭暴打全身傷 警方破門逮人下場糗了
本月4日晚間，台中市警局五分局接獲報案，指轄區內某摩鐵疑似有人開毒趴，並爆發嚴重肢體衝突，警方隨即出動14人前往了解，共逮捕房內7人到案，現場還查扣毒品及吸食器、2支鋁棒等，初步了解，現場共有10名男子開毒趴，其中2名男子與其餘人等發生衝突，遭對方圍毆暴打，訊後動手打人者，被警方依傷害與妨害自由罪嫌送辦。至於毒品方面，將待驗尿結果出爐後，再依毒品危害防制條例偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，警方獲報後立即派員前往，發現房內共有10名男子，現場並查獲毒品及吸食器、2支鋁棒，經調查，10人均為認識的好友，其中2人疑似因細故與其他人發生爭執，最後雙方爆發肢體衝突，7男氣憤之下動手毆打2男、有1人未動手。警方將2名傷者送醫，其餘動手的7人被依傷害與妨害自由罪嫌送辦，由於10人均否認有吸毒，待檢驗結果出爐再依法送辦。
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