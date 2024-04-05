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黃子佼買偷拍片！焦志方逆風力挺挨轟　再護航「勇於認錯沒有錯」

▲黃子佼被爆出買未成年少女偷拍影片，遭到網友砲轟，焦志方逆風力挺也被罵，他發文解釋：「勇於認錯沒有錯」。（圖／EXILAND存在美學提供）
▲黃子佼被爆出買未成年少女偷拍影片，遭到網友砲轟，焦志方逆風力挺也被罵，他發文解釋：「勇於認錯沒有錯」。（圖／EXILAND存在美學提供）

記者薛羽彤／綜合報導

藝人黃子佼去年涉及性騷擾，3日因罪證不足不予起訴，如今卻又爆出，檢方在調查時發現他購買7部「偷拍未成年少女影片」，引起各界群起撻伐，連演藝圈女星林予晞、姚愛寗也開炮。不過，仍有藝人力挺黃子佼，焦志方在他的道歉文下留言「我期待你的歸來」，引發外界爭議，事後焦志方發文解釋，「我的留言是經過考慮才下筆」，他認為「勇於認錯」這件事沒有錯

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▲焦志方傳訊慰問曾國城。（圖／年代MUCH）
▲焦志方留言力挺黃子佼挨轟。（圖／年代MUCH）
黃子佼昨（4）晚發出道歉文，「該有的自省、檢討、自責，數個月以來，至今一直沒有停歇，也對周遭關切的人保證，我不會再犯」、「重新做人，請相信我的決心。」底下留言區網友砲火猛烈攻擊，「身為公眾人物這麼久，長期做這件事這麼久，現在才說永不再犯？有良知的人早就會停止了」、「不用對我們交代，未來怎麼樣對你女兒交代就好」、「購買時間甚至是去年性侵爭議之後，真的有在反省嗎？」

▲焦志方逆風力挺黃子佼遭到網友圍攻。（圖／黃子佼臉書）
▲焦志方逆風力挺黃子佼遭到網友圍攻。（圖／黃子佼臉書）
不過，知名主持人焦志方卻逆風力挺寫下「我期待你的歸來」，然而遭到大批網友圍攻「這種人挺得下去？大家來蓋樓」、「期待他性騷擾未成年？」事後，焦志方在自己臉書上發文說明，「我的留言是經過考慮才下筆，寫了『我』代表我的留言我負責。『期待歸來』是期待他走出以前的錯、走出反省的陰暗角落，能夠回到正常的生活之中。」焦志方坦言黃子佼是他的朋友，認為他「勇於認錯」這件事並沒有錯，身為好友他相信黃子佼說要改過自新，是真心誠意的。

▲焦志方解釋在黃子佼貼文下留言的意思。（圖／焦志方臉書）
▲焦志方解釋在黃子佼貼文下留言的意思。（圖／焦志方臉書）
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