黃子佼買偷拍片！焦志方逆風力挺挨轟　再護航「勇於認錯沒有錯」

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不過，知名主持人焦志方卻逆風力挺寫下「我期待你的歸來」，然而遭到大批網友圍攻「這種人挺得下去？大家來蓋樓」、「期待他性騷擾未成年？」事後，焦志方在自己臉書上發文說明，「我的留言是經過考慮才下筆，寫了『我』代表我的留言我負責。『期待歸來』是期待他走出以前的錯、走出反省的陰暗角落，能夠回到正常的生活之中。」焦志方坦言黃子佼是他的朋友，認為他「勇於認錯」這件事並沒有錯，身為好友他相信黃子佼說要改過自新，是真心誠意的。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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