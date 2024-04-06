限5天！7-11思樂冰、全家辛拉麵買1送1　萊爾富進口餅乾85→25元

超商本周優惠更新！因應清明連假，7-11「超值五六日」暫停，改推出限時5天的「春遊開心價」，即起至4月7日期間，門市有濃萃拿鐵買2送1、濃萃美式買2送2，單杯最低25元起。還有農心海鮮烏龍麵買2送2、平均25元；老協珍人蔘精買10送10、平均40元。
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🟡全家便利商店
全家會員優惠自4月3日至4月7日限時5天，本周DM共15款商品，買一送一共4款，樺達硬喉糖平均21元、辛拉麵平均25元、靈芝王精華飲平均50元、夾心威化酥平均39元；杜老爺草莓蘋果優格雪糕原價45元、特價25元，約5.6折也是接近半價。另有多款買2送1等於6.7折，像是加倍佳棒棒糖9元。
🟡萊爾富
即起每周推出「限時殺5日」限定優惠活動，4月3日至4月7日到門市購買指定商品享優惠，售完為止。本周10款商品中，多達8款都殺破半價。特大杯冰檸檬美式35元、農心安城湯麵25元、明治果汁QQ軟糖麝香葡萄口味20元。
亮點商品還有能吃又能玩的「OREO混音器餅乾組」，裡面除了有餅乾，還有可發出音效的樂器玩具，原價249元、特價99元，相當於下殺4折。破盤商品還有原價85元的帕瑪夾心餅乾，特價25元殺至2.9折。
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