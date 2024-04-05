大甲媽祖今晚起駕！鎮瀾宮周邊啖銅板小吃　芋球10元、水煎包15元

我是廣告 請繼續往下閱讀
若是提到大甲鎮瀾宮附近小吃，這家店幾乎都在許多人名單中，因為在大甲鎮瀾宮前的十字路口處。招牌的粉腸以小腸加入番薯粉、豬肉等製成，先油炸後，最特別的是堅持用煎過香腸的油來油煎，最後再淋上獨家製作的蒜蓉醬搭配，外層焦脆、內餡紮實。
店家資訊
地址：台中市大甲區蔣公路131號
電話：0910-597-631
📍一品香水煎包
標榜先包現煎，招牌水煎包每個15元，除了高麗菜口味，另外還有瓠瓜絲口味，因季節而更換，風味更清甜爽口。另外還有滿滿的韭菜及冬粉的韭菜包，而豬肉餡餅也很受歡迎，有著豐沛的湯汁，吃時要小心燙口。
店家資訊
地址：台中市大甲區育德路58號
電話：04-2688-4998
📍嘉家樂肉圓
是在地50年以上的老店，後來在台中其他地區也開分店。主打兩種口感的肉圓，包含Ｑ的及脆的？原來Q的就是傳統油炸式肉圓，而脆的則是會再高溫炸至酥脆，搭上特製醬料，酥脆外皮內有飽滿的豬肉與筍丁混合成的餡料。可再搭配一碗豬血湯、豆腐湯、苦瓜肉湯等。
店家資訊
地址：台中市大甲區蔣公路166號
電話：04-2687-4667
📍五甲地香酥芋泥球
來到大甲不能錯過的就是芋頭美食，五甲地香酥芋泥球標榜芋頭是自家採收並處理，這裡招牌的香酥芋泥球每顆只要10元，另外還有起司芋泥球以及蛋黃芋泥球等兩種口味，現吃外皮相當酥脆又有點Q感，芋香味天然而宜人。
店家資訊
台中市大甲區蔣公路118號
0968-556-910
📍大甲芋頭城
芋圓冰之外，還有西米露汁和芋頭冰沙等冰飲，天氣逐漸炎熱之下，可直接來份芋圓綜合冰，配料有蜜芋頭、芋圓、地瓜圓、紅豆、粉圓等，其中的蜜芋頭鬆棉香甜，風味相當迷人。
店家資訊
地址：台中市大甲區育德路68號
電話：04-2680-0330