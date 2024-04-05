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怪奇比莉Billie Eilish是誰！你要知道「地表最強00後」的3件事

▲怪奇比莉是最年輕的「三冠王」，年僅22歲的她已經得過葛萊美獎、金球獎與奧斯卡獎，因此受封「地表最強00後」。（圖／達志／美聯社）
▲怪奇比莉是最年輕的「三冠王」，年僅22歲的她已經得過葛萊美獎、金球獎與奧斯卡獎，因此受封「地表最強00後」。（圖／達志／美聯社）

記者吳雨婕／綜合報導

2015年，那個頂著厭世臉的奇異女孩，用她迷幻、喪氣的嗓音，唱出「When you give me those ocean eyes，I'm scared」，瞬間橫空出世，席捲了現代人挑剔的耳朵，沒錯，她正是今年才22歲的西洋小天后怪奇比莉Billie Eilish，雖然她才出道9年，但已經獲獎無數，甚至受封「地表最強00後」，而這位小天后會有如此高人氣，那就不得不知道關於她的3件事。

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出生於2001年的怪奇比莉從小就在家上學，11歲時就開始嘗試自己創作，而14歲時，她與哥哥FINNEAS合作的歌曲〈Ocean eyes〉，讓她瞬間走紅，該曲是她與哥哥一起在臥室寫的歌，在YT上點擊有4.7億。怪奇比莉在2019年推出〈bad guy〉，沒了〈Ocean eyes〉和緩又抒情的風格，變成了迷幻又奇異的感受，在當時一片被流行樂侵襲的音樂圈，直接脫穎而出，該曲收錄在她的專輯《當我們睡了 怪事發生了》中。

是葛萊美獎大滿貫歌手　也是最年輕「三冠王」

彷彿是開了外掛，怪奇比莉以這張專輯入圍葛萊美獎6項大獎，並一口氣抱回5獎，其中4項獎都是大獎，包含「最佳新人」、「年度專輯」、「年度製作」、「年度歌曲」，當時的她才18歲，成為史上首位在葛萊美獎上奪得大滿貫的最年輕女歌手。曾在2022年《007：生死交戰》原創歌曲〈生死交戰〉拿下首座奧斯卡獎的怪奇比莉，今年再度以電影《Barbie芭比》原創歌曲〈What Was I Made For？〉拿下人生第2座奧斯卡獎，算一算，已經拿下7項葛萊美獎、2項全美音樂獎、2項金氏世界紀錄、3項MTV音樂錄影帶大獎、3項全英音樂獎、2項金球獎、2項奧斯卡獎，是最年輕的「三冠王」（葛萊美獎、金球獎、奧斯卡獎），被譽為「地表最強00後」完全不過分。

▲怪奇比莉哽咽訴飽受惡評的心情。（圖／環球音樂提供）
▲怪奇比莉是最年輕的三冠王。（圖／環球音樂提供）
妥瑞症擋不了開朗內心　迷因哏圖超多

台上怪奇比莉是自信、叛逆，充滿個人風格的音樂人，而台下她則是畫風突變，是個妥妥的搞笑妹子，如果說對她的歌曲不是那麼熟悉，但想必有不少人看過她模仿草泥馬吃草的迷因哏圖，不得不說，怪奇比莉模仿的可以說是維妙維肖。給人活潑開朗印象的她，其實患有妥瑞症，怪奇比莉不因為病症而自卑，反而接納這樣的症狀，與之和平共處。

▲怪奇比莉曾經模仿草泥馬，被做成迷因梗圖。（圖／翻攝小紅書）
▲怪奇比莉曾經模仿草泥馬，被做成迷因哏圖。（圖／翻攝小紅書）
時尚不迎合主流　我的身體我作主

除了音樂是外界關注怪奇比莉的焦點外，她的穿衣風格也引起不小關注，怪奇比莉衣服總是以寬鬆為主，不迎合大眾主流審美，她先前突然一改昔日風格改以性感模樣現身，引來許多議論，她則是大膽向全世界宣告：「我的身材與生俱來，我的價值由我自己決定。」這樣叛逆又有想法的女孩，怎能不愛上？

▲怪奇比莉曬出穿著性感蕾絲馬甲的自拍照，卻引來網友批評。（圖／翻攝怪奇比莉IG）
▲怪奇比莉先前曬出穿著性感蕾絲馬甲的自拍照，卻引來批評。（圖／翻攝怪奇比莉IG）

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