怪奇比莉Billie Eilish是誰！你要知道「地表最強00後」的3件事

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是葛萊美獎大滿貫歌手 也是最年輕「三冠王」
彷彿是開了外掛，怪奇比莉以這張專輯入圍葛萊美獎6項大獎，並一口氣抱回5獎，其中4項獎都是大獎，包含「最佳新人」、「年度專輯」、「年度製作」、「年度歌曲」，當時的她才18歲，成為史上首位在葛萊美獎上奪得大滿貫的最年輕女歌手。曾在2022年《007：生死交戰》原創歌曲〈生死交戰〉拿下首座奧斯卡獎的怪奇比莉，今年再度以電影《Barbie芭比》原創歌曲〈What Was I Made For？〉拿下人生第2座奧斯卡獎，算一算，已經拿下7項葛萊美獎、2項全美音樂獎、2項金氏世界紀錄、3項MTV音樂錄影帶大獎、3項全英音樂獎、2項金球獎、2項奧斯卡獎，是最年輕的「三冠王」（葛萊美獎、金球獎、奧斯卡獎），被譽為「地表最強00後」完全不過分。
妥瑞症擋不了開朗內心 迷因哏圖超多
台上怪奇比莉是自信、叛逆，充滿個人風格的音樂人，而台下她則是畫風突變，是個妥妥的搞笑妹子，如果說對她的歌曲不是那麼熟悉，但想必有不少人看過她模仿草泥馬吃草的迷因哏圖，不得不說，怪奇比莉模仿的可以說是維妙維肖。給人活潑開朗印象的她，其實患有妥瑞症，怪奇比莉不因為病症而自卑，反而接納這樣的症狀，與之和平共處。
時尚不迎合主流 我的身體我作主
除了音樂是外界關注怪奇比莉的焦點外，她的穿衣風格也引起不小關注，怪奇比莉衣服總是以寬鬆為主，不迎合大眾主流審美，她先前突然一改昔日風格改以性感模樣現身，引來許多議論，她則是大膽向全世界宣告：「我的身材與生俱來，我的價值由我自己決定。」這樣叛逆又有想法的女孩，怎能不愛上？
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