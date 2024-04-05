誘國中少女拍不雅照！法律系男提1理由求減刑 遭法官狠打臉駁回
新北一名就讀法律系的男學生阿鐵（化名），於2021年間透過臉書，認識就讀國中的女學生，之後竟利用假身分、1人分飾5角，誘騙女學生拍攝不雅私密照，還語出威脅，揚言不配合就要散布照片，後來阿鐵競真的外流照片，被女學生報警提告。案經法院審理，阿鐵辯稱自己當時精神狀況不佳，上訴二審要求減刑，但說詞卻被法官打臉，不予採信，認為其病症不影響認知功能，最終裁定駁回，全案仍可上訴。
記者林盈君／綜合報導
據判決指出，2021年間，阿鐵過臉書隨機加好友結識女學生，之後利用假身分哄騙女方，以賺錢為由誘導女學生拍攝私密照，但之後竟持照片威脅女方，脅迫其繼續配合拍攝，否則就要將照片外流。而女學生將慌失措，阿鐵又1人分飾5角，一邊假意關心、另一邊則繼續利用其他分身帳號威脅，最終女學生決定報警提告，不料阿鐵竟真的將照片外流，甚至繼續透過分身帳號聯繫，揚言要對女方不利。
案經法院審理，新北地院一審，依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號、散布少年為猥褻行為之電子訊號等罪，判阿鐵有期徒刑6年，不得易科罰金；又依成年人故意對少年犯恐嚇危害安全等罪，判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。
阿鐵認為判刑過重，又再上訴二審，他主張自己於行為當下精神狀況不佳，要求依法減刑，但二審高院認為，經醫院鑑定，確認阿鐵雖有精神相關病症，但並不會對認知功能造成影響，也就是說，阿鐵有足夠能力辨識自己的行為是否違法，因此不採信其說詞，裁定駁回。
※【NOWnews 今日新聞
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