Zion.T出道緋聞少「收服TWICE彩瑛的心」 知名韓劇都指定他唱OST
南韓人氣女團TWICE成員彩瑛認愛大10歲的人氣男歌手Zion.T（金海率），也讓男方的身份備受注目。Zion.T以招牌墨鏡跟合身穿著的奇異風格受到關注，才華洋溢的他是韓劇OST常客，一曲〈楊花大橋〉更讓他在韓國一炮而紅。
記者吳昕蓓／綜合報導
Zion.T今年34歲，至今已經出道13年，有過許多膾炙人口的作品，包括《楊花大橋》、《Complex (feat. G-Dragon)》等等，音樂風格以R&B為主，不僅如此，他還曾為經典韓劇《皮諾丘》、《機智牢房生活》、《The King：永遠的君主》獻唱過OST，在南韓音樂界佔有一席之地。
Zion.T出道至今曾以專輯《Red Light》拿下韓國音樂大獎「最佳R&B & 靈魂樂專輯」；歌曲《拿來吃吧》獲得Mnet亞洲音樂大獎「最佳演唱男歌手」、《正好》帶走「最佳協作」；還曾在Gaon Chart K-POP大獎、金唱片獎分別奪得「發現潛力獎（R&B部門）」、「本賞（音源部門）」，音樂才華毋庸置疑。
Zion.T給人才華洋溢的形象，且幾乎沒有過花邊新聞，完全符合彩瑛的理想型。Zion.T去年底（2023）才在節目上坦言：「我一直對戀愛感興趣，因為我是30多歲的人，所以我的父母已經開始說『什麼時候結婚』了。」透露自己總有一天會生孩子，運氣好的話會在5年內結婚，如今看來就是對彩瑛的結婚宣言，閃瞎一票網友。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道