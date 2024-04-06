清明連假「6星座」走運了！命理師：穿「3色」衣物旺財運、招貴人

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這段期間火星、土星、海王星凶星落於雙魚，要小心業力的索取、情緒的勒索，脾氣的控制與壓力會很重，遇到讓自己不順心的事，儘量遠離是最好的決定，千萬不要想靠言語得勝或動手火拼，如果是自身問題，道歉並多付出給予，簡單的事就能解決，硬碰硬反而會得不償失。
邱彥龍進一步分析，清明期間，金星開始用迅雷不及掩耳的速度暴衝跨欄到牡羊宮位，今年一開始嘗到的美好會開始減分，特別要注意金錢和感情詐騙與糾紛，又適逢羅喉、計都兩凶星出現，前世今生不論是業力或福報會一一顯現，包含金錢、感情、健康、過世的親人或寵物、心中愛慕的人，都有機會在現實或夢中出現，有些人也會因有福報中獎，獲得一筆不錯的財富。
邱彥龍提醒，清明節器這段期間飲食與身體要注意，像筋骨痠痛、腳底筋膜炎、痛風、內分泌失調、腫瘤、躁鬱症、心血管疾病、耳鼻喉發炎、摔跤跌倒、燒燙傷、刀傷、眼疾、中暑、暈眩、甲狀腺、脊椎疾病、肌肉痠痛、胃腸疾病、膽汁問題、結石、脾臟、胰臟、肝臟問題、糖尿病、牙痛、神經系統等都比較容易發生。另外，木星合天王星刑紫氣，會有犯神煞或陰煞發生，切記要敬天地鬼神，才不會有驗不出問題的無形病，也要特別注意交通上的意外。
至於清明時節的土星，則有利於熱愛知識與科學、愛旅行與變化，有高層次思想、有高尚道德情操的人，能有機會成為一方之霸，在公職、慈善事業跟宗教領域上獲得成功，但也要小心海上、湖上、水邊、橋墩等地容易有溺水意外，盡量遠離。
清明期間太陽、木星、天王星與海王星最旺，邱彥龍認為，這有利於政商界的掌權者，知名度高的人、宗教慈善福利機構、司法界、玄學命理學、教育家、科技專家、技術專家、社會團體等9類人，至於行業則可細分銀行保險、教育、印染、纖維、企業、證券、橡膠、黃金珠寶、建設業、社交業、金屬、汽車、電池、航空、百貨、漁產、船務、運輸、飲食、油類都會有不錯的成績。走運的星座則水瓶、金牛、雙魚、牡羊、處女及雙子等6個星座。
邱彥龍老師引用易林·豫之家人卦：「野鳶山鵲，奕棊六博；三梟四散，主人勝客。」說明清明節氣掌握運勢的方式，唯有已經準備好的人財能贏得勝利，切記堅定自己喜愛的目標與方向，努力前行，不受他人影響，就容易勝券在握。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。