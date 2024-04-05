花蓮強震再添亡魂累計10死！男爬小錐麓步道慘遭活埋　遺體已送出

勸捐款先緩！作家翻花蓮縣府昔作為「發現讓人氣到不行的項目」

▲ 花蓮強震釀嚴重死傷，衛福部與縣府賑災捐款專戶相繼成立，有專欄作家提過去縣府所為，奉勸想捐款先緩一緩。（圖／記者葉政勳攝，2024.04.05）
▲ 花蓮強震釀嚴重死傷，衛福部與縣府賑災捐款專戶相繼成立，有專欄作家提過去縣府所為，奉勸想捐款先緩一緩。（圖／記者葉政勳攝，2024.04.05）

記者陳威叡／台北報導

花蓮外海前天發生規模7.2強震釀嚴重死傷，包括衛福部與花蓮縣府分別成立賑災捐款帳戶，各界善款也相繼湧入協助花蓮重建，對此專欄作家李修慧表示，忍不住提醒打算捐款的人緩一緩，並提及2018年花蓮地震，縣府募得27億善款，仔細一查會發現讓人氣到不行的項目，至少有100萬被拿去做「地震紀念裝置藝術」，如果真的很想捐款，至少別「捐了就跑」，可以持續關注監督地方政府，「看他們會怎麼花用這筆錢」。

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花蓮強震釀嚴重死傷，衛福部與花蓮縣府分別成立賑災捐款帳戶，來自國內外各界善心湧入，對此專欄作家李修慧表示，衛福部昨晚開放捐款專戶，自己還是忍不住想提醒打算捐款的朋友，「先等一等、緩一緩。」

李修慧說，遇上天災，人們很容易因為缺乏「掌控感」而感到焦躁，這個時候大家總想做些什麼，例如捐血、捐款、捐物資，這類「想做些什麼」的欲望，不只立基於「想幫助他人」的愛心，也包含了「想幫助自己」、想擺脫無力感的個人需求，在這個狀況下，政府很容易收到過量的捐款，而不知道如何花用。

李修慧表示，2018年花蓮地震，花蓮縣府募得了27億賑災捐款，但如果仔細去查捐款都花去哪裡，會發現一些讓人氣到不行的項目，例如有至少100萬元就被拿去做「地震紀念裝置藝術」。如果再仔細一點去看捐款盈餘，會發現把錢亂花一通，似乎是「不得不然」的作法。因為27億元的款項，花蓮縣府努力花了4年，到了2022年還剩10億元多。

李修慧指出，知道一定會有人說，國民黨長期執政的地方不意外、花蓮國不意外。但這樣的現象不只發生在大家想像中的萬惡花蓮國。自己曾做過2016年台南地震的災後追蹤報導，當時台南募得43億元，但到2018年只花了23億元，有將近一半的錢沒花完。那時實際訪問台南市府人員，對方的感覺是其實很困擾。

李修慧表示，或許有人會覺得，43億元重建幾棟房子一下就花完了，但事實上就是有很多務實的問題動不了這筆錢。譬如有的受災戶想要搬走、有的想要原地重建，如果把應該專款專用的錢拿來蓋大樓，對想搬走的住戶太不公平，台南市府最後決定協助受災戶跟銀行貸款，政府幫忙付利息，改用都更的方式重建。

李修慧說，簡單來說，重大災害帶來的無力感會催發出強大的捐款號召力，導致這些災後捐款多到很難花完，又因為必須「專款專用」，限制特別多。所以希望大家還是先等一等，如果真的想做點什麼，準備防災包、檢查家裡的房子裂痕都是可行的作法，「也可以回去看看你之前捐的錢現在都花到哪了。」

最後李修慧指出，如果真的真的很想捐款，至少不要「捐了就跑」，籲請繼續關注、監督地方政府，「看他們會怎麼花用這筆錢。」

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