台灣遇上7.2地震！日本7歲童「1萬壓歲錢」全捐了 超暖理由曝光
台灣在4月3日遭遇7.2地震的衝擊，其中首當其衝的就是離震央最接近的花蓮縣，仍有許多民眾受困、失聯中。鄰國日本民間也不斷傳來陣陣的善意，更有一位日本媽媽透露，年僅7歲的孩子，要將今年拿到的1萬日圓壓歲錢捐給台灣，暖心原因也獲得許多日本網友讚賞。
記者潘毅／綜合報導
台灣發生7.2地震後，日本論壇「girlschannel」上隨即出現相關話題的討論串，話題也圍繞著捐款、援助台灣，大批日本網友紛紛留言，指出2011年311東日本大地震以及2024元旦發生的能登半島地震，台灣方面都湧入了大量的善款，這次是輪到他們報答的時候了。
其中更有一位媽媽表示，年僅7歲的兒子今年拿到了1萬5000日幣（約新台幣3200元）壓歲錢，而在元旦發生的日本能登地震時，孩子已經捐出了其中的5千元，直到4月3日台灣又發生地震，7歲男孩又向媽媽開口：「我想要把捐1萬給台灣。」
此時媽媽也提醒，「但這樣你今年的壓歲錢，就完全歸零了耶」，沒想到兒子卻十分成熟的回答：「我們跟受到地震影響的災民不同，現在不必擔心食物、住所，錢可以再重新存的！」讓媽媽聽完也有些感動，但也苦笑表示：「稍微存下一點不好嗎？」
此外還有日本網友表示，自己要戒酒好幾個月，把省下來的錢全部捐給台灣，許多人也紛紛留言，雖然日本能登半島的情況也尚未完全恢復，但仍願意擠出小額捐款給台灣，以報答過去的恩情。
截至今（5）日下午4點，日本Yahoo開設的「2024年台灣地震特設專頁」中，已經累積超過9700萬日圓（約新台幣2054萬）的善款，足以顯見台日民間深厚的情感。