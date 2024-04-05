台最難訂牛肉麵「門前隱味」！愚人節公布插旗西門町 老闆證實了
被網友封為全台最難訂的牛肉麵店「門前隱味」，因為想訂到位子通常是2年後，去年9月遷新址到空軍三重一村，店面同樣不大，且同樣每天僅能提供約30碗。日前傳出將開新分店，老闆於4月1日於臉書粉專公布將插旗西門，引起許多網友覺得是愚人節玩笑，後老闆證實，真的將於4月底或5月初時開設，價格則還在討論中。
記者葉盛耀/綜合報導
被封為全台最難訂的牛肉麵店「門前隱味」，即便去年搬到新址後，依舊是一位難求，想吃得等兩年。相較部分店家燉滷牛肉使用大量中藥材，門前隱味牛肉麵的湯頭屬於清爽口味，僅使用牛大骨加上番茄、洋蔥、雞腳、豬皮燉煮，湯頭清甜，喝完後嘴唇會殘留膠黏感，足見膠質豐富。麵條則可選擇細麵或寬麵，也可選擇湯頭要加辣版，而帶筋牛腱肉相當多塊，柔嫩略帶些許咬勁。
4月1日愚人節時，老闆於臉書公布將於西門町開設新份店消息，並貼出新餐廳設計圖，因為日期特殊引起網友們議論，有人欣喜說「太好了離我又更近一些了～以後平日就可以去蹲點了」、「開始接受訂位嗎」、「跪求地址」，當然因為日期敏感，也有不少網友說「愚人節快樂」、「嗯我不怎麼相信」、「只限一天嗎？」
老闆如今證實此消息，分店最快4月底就會開設，至於到時候的餐價與供應方式為何，則表示「西門店的價格還在探討當中」。
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