栗山英樹訪台鋼主場！認為王柏融比大谷強 笑稱：給他壓力會打好
今（5）日台鋼雄鷹在高雄澄清湖球場進行隊史主場首戰，日職北海道日本火腿鬥士首席棒球總管栗山英樹也特地到場觀賽，他過去擔任日本火腿總教練時，和台鋼「大王」王柏融有很多互動，這次訪台也是特別為了見他一面。兩人在媒體訪問上相談甚歡，甚至多次擁抱，栗山英樹還表示自己認為王柏融比大谷翔平還強，並笑稱給他壓力就會打得很好。
記者林之越/高雄報導
台鋼雄鷹球團在今（5）日進行高雄主場開幕戰，特別邀請率領日本武士隊拿下2023年世界棒球經典賽（WBC）的栗山英樹，以及現任日本武士隊監督、曾擔任台鋼雄鷹客座內野守備教練的井端弘和到場擔任開幕戰嘉賓。
賽前栗山英樹來到球場內部和台鋼主帥洪一中見面聊天，並特別和王柏融進行了相見歡。他在受訪中表示，昨（4）日看到王柏融開轟感覺很開心，也很謝謝柏融，另外也談到自己過去和王柏融真的有很多回憶。
栗山英樹提到，當初在王柏融進行火腿鬥士的入團會見時，自己就有來到台灣，感覺到台灣的球迷真的很喜歡王柏融，甚至還超過日本人喜歡大谷翔平的程度。
並且，栗山英樹也逗趣說道，自己覺得王柏融比大谷翔平還強，並開玩笑說道：「給他壓力他就會打得很好的。」王柏融則回應：「謝謝監督的看好。」兩人互動熱絡，感覺交情相當不錯。
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