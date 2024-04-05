Joeman呼麻遭銀行背刺！一周狂湊2600萬貸款 除台積電股票都賣了
知名百萬網紅Joeman去年11月初被查出吸食大麻重創形象，歷經一段低潮期，如今瘦身成功後，不只外型變帥了，在東京買的民宿風光開張，業配量也逐漸恢復，平日人緣超好的他，坦承呼麻新聞曝光後，遭到不少人背刺（背叛、捅刀之意），最嚴重的是買了一間店面，銀行突然反悔不願意貸款，害得Joeman必須在一周湊齊2600萬元台幣，只好變賣一堆東西，手上除了台積電以外的股票都賣光了。
記者江芷稜／綜合報導
Joeman去年買了一個店面置產，先支付兩成頭期款，再請往來最密切的一間銀行鑑價貸款，談好要貸款8成，結果爆發呼麻事件後，隔天銀行就致電通知他，表示總行經過討論後，決定一毛錢都不貸款給他，讓Joeman無奈嘆息對方「雨天要收傘」，覺得自己會倒，在他最需要幫助的時候，竟然翻臉不認人。
他表示，若沒有趕緊付錢，會面臨非常高額的違約金，為了支付剩下8成費用，Joeman立刻想盡辦法湊錢，在一周之內要籌出2600萬元台幣，他苦笑說，「我變賣了一堆東西，只剩台積電沒賣，其他全部台股都賣光了」，能在短時間湊出2600萬元，顯然經濟實力雄厚，Joeman打趣說「有緣人可以來當我小孩」。
網友紛紛要他說出銀行名稱，呼籲以後抵制它，不過，Joeman說，「其實抵制沒用，銀行就是現實，未來只要這家銀行給我最低利率，我還是會找它合作，商場就是這樣，交情都假的，實力才是真的」，道盡社會的現實面。
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