梁朝偉、劉嘉玲近5億豪宅疑曝光！情趣套房「透明衛浴」引人遐想

Joeman呼麻遭銀行背刺！一周狂湊2600萬貸款　除台積電股票都賣了

▲Joeman透露遭銀行背刺，臨時得湊出2600萬元台幣，把手上除了台積電的股票都賣掉了。（圖／Joenman IG）
▲Joeman透露遭銀行背刺，臨時得湊出2600萬元台幣，把手上除了台積電的股票都賣掉了。（圖／Joenman IG）

記者江芷稜／綜合報導

知名百萬網紅Joeman去年11月初被查出吸食大麻重創形象，歷經一段低潮期，如今瘦身成功後，不只外型變帥了，在東京買的民宿風光開張，業配量也逐漸恢復，平日人緣超好的他，坦承呼麻新聞曝光後，遭到不少人背刺（背叛、捅刀之意），最嚴重的是買了一間店面，銀行突然反悔不願意貸款，害得Joeman必須在一周湊齊2600萬元台幣，只好變賣一堆東西，手上除了台積電以外的股票都賣光了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲Joeman 雖出事，但他YT有259萬位訂閱者，業配影片一般來說開價可超過50萬元以上。（圖／Joeman YouTube）
▲Joeman去年11月呼麻新聞曝光後，公開向大眾道歉。（圖／Joeman YouTube）
Joeman去年買了一個店面置產，先支付兩成頭期款，再請往來最密切的一間銀行鑑價貸款，談好要貸款8成，結果爆發呼麻事件後，隔天銀行就致電通知他，表示總行經過討論後，決定一毛錢都不貸款給他，讓Joeman無奈嘆息對方「雨天要收傘」，覺得自己會倒，在他最需要幫助的時候，竟然翻臉不認人。

▲Joeman透露呼麻事件發生後，銀行決定一毛都不貸款給他。（圖／Joenman IG）
▲Joeman透露呼麻事件發生後，銀行決定一毛都不貸款給他。（圖／Joenman IG）
他表示，若沒有趕緊付錢，會面臨非常高額的違約金，為了支付剩下8成費用，Joeman立刻想盡辦法湊錢，在一周之內要籌出2600萬元台幣，他苦笑說，「我變賣了一堆東西，只剩台積電沒賣，其他全部台股都賣光了」，能在短時間湊出2600萬元，顯然經濟實力雄厚，Joeman打趣說「有緣人可以來當我小孩」

▲Joeman買這棟最大原因，就是上頂樓就可以看見晴空塔。（圖／Joeman YouTube）
▲Joeman善於置產，在東京開了一間民宿。（圖／Joeman YouTube）
網友紛紛要他說出銀行名稱，呼籲以後抵制它，不過，Joeman說，「其實抵制沒用，銀行就是現實，未來只要這家銀行給我最低利率，我還是會找它合作，商場就是這樣，交情都假的，實力才是真的」，道盡社會的現實面。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

陳沂揭Joeman真實收入！爆網紅業配價碼「通告咖1個月的收入」

Joeman「全款買入」東京房！地區引發熱議　認了早被吳淡如警告

Joeman東京新家被爆3缺點！晨灰搶先入住　感嘆：睡一半就驚醒

Joeman染毒風波後暴瘦22公斤！雙頰凹陷變帥了　親曝2招甩肉成功

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞