柳俊烈公司收購惠利公司「被迫藕斷絲連」！韓網掀熱議：真有趣
南韓女星惠利和柳俊烈交往7年，兩人在2023年底宣布分手，卻一度鬧出劈腿風波，如今柳俊烈和新歡韓韶禧也已經切割關係，沒想到剪不斷理還亂，如今又爆出柳俊烈所屬公司C-JeS Studio將收購惠利隸屬的經紀公司Creative Group，讓韓網忍不住笑虧，「真有趣」。
記者吳昕蓓／綜合報導
業內有消息傳出，柳俊烈所屬的娛樂公司C-JeS Studio以韓幣13億元收購惠利的經紀公司Creative Group，然而其實這兩間公司在過去最大的股東都是C-JeS的執行長白昌洙，只是兩間公司分開營運，有網友猜測惠利會簽給Creative Group都是為了柳俊烈，沒想到後來兩人會分手。
由於目前Creative Group公司旗下只有惠利一位藝人，也讓網友不懂C-JeS Studio收購Creative Group的意圖，「為何要收購一人工作室」、「那間公司不是只有惠利嗎」，對此，Creative Group也解釋，他們是C-JeS Studio的子公司，為獨立工作室，並不是外界盛傳的同公司。
消息曝光後，不少網友都感到很不可思議，認為惠利和柳俊烈兩人好不容易關係切割乾淨，沒想到卻因為經紀公司再度牽扯在一起，忍不住直呼，「真有趣」、「看到新聞笑出來」、「天阿」、「惠利合約要到期了嗎」。
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