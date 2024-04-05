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全聯最強冷凍水餃不是灣仔碼頭！內行改吃「這款」：冰箱狂塞5包

▲台灣人愛吃水餃就跟喝咖啡一樣，尤其超市、大賣場販售的冷凍水餃，保存方便烹煮也迅速，成為小資族或家庭冰箱的常見備品。（圖/記者張嘉哲攝）
▲台灣人愛吃水餃就跟喝咖啡一樣，尤其超市、大賣場販售的冷凍水餃，保存方便烹煮也迅速，成為小資族或家庭冰箱的常見備品。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣人愛吃水餃就跟喝咖啡一樣，尤其超市、大賣場販售的冷凍水餃，保存方便烹煮也迅速，成為小資族或家庭冰箱的常見備品，然而市面上冷凍水餃百百種，現在最熱門的水餃又是哪一款呢？近日，就有網友討論「大家去全聯都買哪一款冷凍水餃吃？跪求推薦」貼文引爆熱烈討論，然而過去超夯的「灣仔碼頭水餃」現今已不是第一名，而是由老字號的「及第水餃」所拿下。

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近日有網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「想問常常去全聯的大家，全聯如果要買冷凍水餃的話要買哪一款？」貼文曝光後，不少網友紛紛推薦「義美韭菜豬肉水餃好吃」、「奇美水餃便宜又好吃！超推」、「吃來吃去還是及第最讚，最近有手工捏花水餃超強」、「灣仔碼頭還是好吃，只是比較貴」、「灣仔！很像手工水餃，雖然有點貴」、「及第才是王道」、「及第好吃，小孩說外面的沒及第好吃」、「及第真的好吃！家裡面固定庫存五包」。

▲冷凍水餃。（圖/記者張嘉哲攝）
▲近日網友熱烈討論「冷凍水餃」霸主是誰，不少人心目中第一名是老字號的「及第水餃」。（圖/記者張嘉哲攝）
留言數多達200多則，《NOWNews》記者大約統整後，網友心目中第一名的冷凍水餃由「及第水餃」拿下冠軍，而亞軍則是「奇美水餃」；其他熱門品牌包括「義美水餃」、「灣仔碼頭水餃」、「龍鳳水餃」、「標太郎水餃」等，各自都有其擁護者。

用銷量來爭奪寶座！全聯冷凍水餃排行榜前五名出爐

然而光只有網友的力挺的推薦還不夠，從全聯的銷售量來看最準，賣得最好的冷凍水餃，肯定是獲得最多人認同的口味，以下是全聯2023年「冷凍水餃銷售排行榜」前五名，提供給愛吃水餃的民眾參考囉！

📌第五名/灣仔碼頭高麗菜豬肉水餃：甘甜爽脆高麗菜及整塊前腿豬肉，整體吃起來相當清甜，飽滿Q彈卻久煮也不易破。
📌第四名/統一及第韭菜水餃：用優質豬肉搭配韭菜的傳統經典口味，皮不厚內餡飽滿，成為老饕最愛之一。
📌第三名/義美豬肉高麗菜水餃：以國產豬搭配鮮脆甜高麗菜所製成，每一口都吃到內餡扎實感。
📌第二名/奇美冷凍水餃：特選台灣豬前腿搭配高麗菜，吃出不同季節的鮮甜，價格親民便宜。
📌第一名/統一及第豬肉水餃：國產豬搭配冷藏現切高麗菜，急速冷凍鎖住水餃鮮味，讓人吃起來就像現包一樣，外型比較大顆，適合水煮。

▲冷凍食品示意圖、冷凍水餃示意圖。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲市售冷凍水餃有眾多口味跟品牌，而去年在全聯賣最好的冷凍水餃前五名，第四名及冠軍都是「及第水餃」拿下。（示意圖／NOWnews資料照）
冷凍水餃完美煮法公開！皮不破熟度適中超推

而《NOWnews》記者日前正巧煮冷凍水餃來吃，有在下廚的友人透露自己是「煮水餃大師」，過去記者經常都是滾水下鍋，看水餃浮上來就起鍋，表皮有點破爛且過熟，而詢問內行友人，她則表示，煮冷凍水餃必須要「冷水下鍋」，接著攪拌讓水餃不會黏在鍋底，放滾之後倒入「一碗水」，接著水再度滾起來時就能關火撈起囉！

記者實際試吃之後發現，跟以往自己煮出來的水餃濕度跟外皮的口感都不太相同，熟度也剛剛好，非常的好吃，如果民眾每次煮出來的冷凍水餃都覺得不太好吃的話，可以再試試看此方法哦！絕對讓你的冷凍水餃提升到另一個檔次！

▲蒸的水餃（左）與水煮水餃（右）相比，餃皮明顯較為Q彈，但餃皮接合處略硬。（圖／記者徐銘穗攝）
▲冷凍水餃煮法非常簡單，冷水下鍋，微滾時攪拌攪拌，全滾後倒入一碗水，再滾時撈起就可以吃囉！（圖／記者徐銘穗攝）

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