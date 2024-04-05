全聯最強冷凍水餃不是灣仔碼頭！內行改吃「這款」：冰箱狂塞5包

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留言數多達200多則，《NOWNews》記者大約統整後，網友心目中第一名的冷凍水餃由「及第水餃」拿下冠軍，而亞軍則是「奇美水餃」；其他熱門品牌包括「義美水餃」、「灣仔碼頭水餃」、「龍鳳水餃」、「標太郎水餃」等，各自都有其擁護者。
用銷量來爭奪寶座！全聯冷凍水餃排行榜前五名出爐
然而光只有網友的力挺的推薦還不夠，從全聯的銷售量來看最準，賣得最好的冷凍水餃，肯定是獲得最多人認同的口味，以下是全聯2023年「冷凍水餃銷售排行榜」前五名，提供給愛吃水餃的民眾參考囉！
📌第五名/灣仔碼頭高麗菜豬肉水餃：甘甜爽脆高麗菜及整塊前腿豬肉，整體吃起來相當清甜，飽滿Q彈卻久煮也不易破。
📌第四名/統一及第韭菜水餃：用優質豬肉搭配韭菜的傳統經典口味，皮不厚內餡飽滿，成為老饕最愛之一。
📌第三名/義美豬肉高麗菜水餃：以國產豬搭配鮮脆甜高麗菜所製成，每一口都吃到內餡扎實感。
📌第二名/奇美冷凍水餃：特選台灣豬前腿搭配高麗菜，吃出不同季節的鮮甜，價格親民便宜。
📌第一名/統一及第豬肉水餃：國產豬搭配冷藏現切高麗菜，急速冷凍鎖住水餃鮮味，讓人吃起來就像現包一樣，外型比較大顆，適合水煮。
冷凍水餃完美煮法公開！皮不破熟度適中超推
而《NOWnews》記者日前正巧煮冷凍水餃來吃，有在下廚的友人透露自己是「煮水餃大師」，過去記者經常都是滾水下鍋，看水餃浮上來就起鍋，表皮有點破爛且過熟，而詢問內行友人，她則表示，煮冷凍水餃必須要「冷水下鍋」，接著攪拌讓水餃不會黏在鍋底，放滾之後倒入「一碗水」，接著水再度滾起來時就能關火撈起囉！
記者實際試吃之後發現，跟以往自己煮出來的水餃濕度跟外皮的口感都不太相同，熟度也剛剛好，非常的好吃，如果民眾每次煮出來的冷凍水餃都覺得不太好吃的話，可以再試試看此方法哦！絕對讓你的冷凍水餃提升到另一個檔次！