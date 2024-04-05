連假超商發錢啦！7-11、全家「隱藏優惠」　結帳1招賺30元購物金

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7-11連假開跑「包裹安心取集點活動」，即起至5月28日前，每筆取件贈1點活動點數，只要集滿4點就可以領取30元購物金，12點還可以選擇兌換五月花抽取式衛生紙一串，要注意的是此為APP會員活動，結帳櫃檯取件時，一定要請店員先幫忙刷條碼。
就有網友表示，取貨門市的7-11店員不清楚活動規則，導致忘記取件前先刷條碼，領完包裹後，要報手機號碼集點數，才發現收據已經列印無法集點，提醒民眾一定要先刷「APP會員條碼」再領取包裹，以免白白損失30元購物金。
◾滿3點 免費換UNI Water 1瓶
◾滿4點 免費換30元7-ELEVEN購物金抵用券
◾滿6點 免費換60元7-ELEVEN運費抵用券
◾滿12點 免費換限量五月花舒敏厚棒抽取式衛生紙1串(每會員限兌換1次)
集點後兌換商品步驟：OPENPOINT APP點選【小7集點卡】→【安心取件集點GO】→【選擇兌換商品】→【選擇數量】→【兌換】；兌換券內容顯示於OPENPOINT APP→【服務】→【兌換券(票券相關)】→【兌換券】。
🟡全家取包裹送10元虛擬貨幣
全家即起至4月9日限定，於門市取貨網購包裹，即可獲贈序號小白單，每張可至BitoPro兌換價值新台幣10元的比特幣，一件包裹就贈送1張，單筆交易最多獲得5張小白單，換句話說領取6件包裹建議分開結帳，限量10萬組、限時只有五天，狂撒總價值新台幣100萬比特幣。
取包裹獲得小白單後，領取比特幣流程步驟：
一、先註冊 BitoPro 會員，達成Level 1驗證（電話與信箱驗證）
二、計算好到貨日期
三、取貨選「全家」，搭配免運券省更多
四、於4月5日至9日到「全家」取貨，本活動限時限量，建議首日兌換為佳
五、掃描小白單上QRcode進入活動網頁，輸入比特幣兌換序號
六、單筆交易至多5張小白單，若取件包裹眾多，可考慮分開結帳
七、若符合資格，坐等比特幣入帳