HUR+ 4月14日開唱！演出倒數9天掛病號 連穎2度送急診
從選秀節目《未來少女》再度引起關注的HUR+CRIMZON，去年底以群眾集資方式推出亞洲出道應援計畫，上線10分鐘內便衝破150萬元，最終獲得641萬元的好成績。她們近期帶來好消息，宣布將於4月14日舉行「2024 HUR+ 緋紅魅影音樂會」，不過在彩排期間，團員席子淇練舞練到腳扭傷、連穎則是急性腸胃炎2度送急診，各個都成了傷兵。
記者吳雨婕／綜合報導
「HUR+緋紅魅影CRIMZON」是由利善榛、裴頡、C.Holly、連穎、巴倫月、席子淇6位女團HUR成員，攜手3位新血佟凱玲、香蘭、林詩雅組成的女團，為了答謝粉絲們的支持讓集資達標，HUR+將在4月14日舉行「2024 HUR+ 緋紅魅影音樂會」，同步為發片做暖身之餘，也希望藉著音樂會帶給歌迷全新氣象；而這也是HUR+首度以9人組合舉辦音樂會，團員們透露將準備在《未來少女》節目中從未公開表演的曲目，此外也將搭配9人隊形做歌曲上的全新改編。值得一提的是，9人為了排練因新隊形所編成的新版舞蹈，在剛開始練習走位時竟然狂出「車禍」，每個人不僅「互撞」還「迷路」。
演唱會倒數不到一個月的時間，最近埋首於新單曲錄製及演唱會彩排的HUR+團員，不僅忙到蠟燭兩頭燒每天睡不到5小時，更各個操成「傷兵」，團員們不是感冒確診，就是練舞腳受傷；其中舞蹈擔當之一的席子淇因為排舞不小心前腳扭傷，導致無法施展全力跳舞，忍痛帶傷上陣的她自責說到：「受傷後每天都很擔心因為傷勢關係而無法在音樂會表現到最好，目前積極有持續治療中，希望能盡快恢復到戰鬥力100%，帶給大家最精彩最有能量的演出！」
至於另一為舞蹈擔當連穎，則因為自我要求導致壓力倍增，在狂操身體的狀況下不堪負荷，而引發兩次急性腸胃炎而送急診，甚至第二次還擔心影響工作請護士打針止吐，硬拖病體上陣彩排的她苦笑說：「讓大家擔心了，身體頻頻出狀況自己有被嚇到，也提醒自己身體出現警訊應該不要給自己那麼大的壓力。」
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