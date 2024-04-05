梁朝偉、劉嘉玲近5億豪宅疑曝光！情趣套房「透明衛浴」引人遐想

快訊／孟耿如道歉！連說3次黃子佼真的錯了　「婚姻是自己選擇」

▲黃子佼購買未成年少女影片遭圍剿，老婆孟耿如（右）表示婚姻是自己的選擇，會繼續陪伴對方度過難關。（圖／黃子佼臉書）
▲黃子佼購買未成年少女影片遭圍剿，老婆孟耿如（右）表示婚姻是自己的選擇，會繼續陪伴對方度過難關。（圖／黃子佼臉書）

記者江芷稜／綜合報導

知名主持人黃子佼因購買未成年少女不雅片，慘遭輿論砲轟，他昨（4）日晚上發文認錯道歉，承諾未來不再犯，盼外界繼續監督，給他改過自新的機會，仍難平息風波，老婆孟耿如也受到波及，沉潛了一夜發文為老公犯錯道歉，她連說3次黃子佼「真的錯了」，對受到影響的人感到抱歉，面對外界勸她離婚，孟耿如展現不離不棄的堅持，「身為他的妻子和小孩的媽媽，這段婚姻是我的選擇，也是我要負起的責任，我會承擔自己所有的選擇，盡全力陪伴和付出」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲孟耿如（右圖）的2歲女兒玉米差點被畫砸中，強震下她衝破圍欄保護愛女，母愛噴發畫面感動眾人。（圖／孟耿如臉書、記者陳明安攝）
▲孟耿如（右圖）的2歲女兒玉米差點被畫砸中，強震下她衝破圍欄保護愛女，母愛噴發畫面感動眾人。（圖／孟耿如臉書、記者陳明安攝）
黃子佼去年6月爆發性騷擾案件，從此淡出演藝圈，經過近一年調查，檢方因罪證不足予以不起訴，卻意外查出他在偷拍論壇「創意私房」購買不雅影片，其中有7部涉及未成年少女，因黃子佼對犯罪坦承不諱，檢方予以緩起訴2年，需繳給國庫120萬元台幣，並寫悔過書1200字。

▲黃子佼捲入MeToo風波後，還買未成年少女偷拍片，讓外界無法原諒他，要他永遠消失演藝圈。（圖／記者葉政勳攝）
▲黃子佼購買未成年少女偷拍片，讓外界無法原諒他，要他永遠消失演藝圈。（圖／記者葉政勳攝）
新聞一出輿論譁然，黃子佼委由律師聲明，先是駁斥新聞媒體「購買上百部」、「是大戶」、「到2023年7月8日還在購買」等內容，晚上又發文道歉，坦承錯了就是錯了，已向檢方承諾永不再犯，未來不會重蹈覆轍，「重新做人，請相信我的決心」，盼外界用力監督，給他向前更新的機會。

▲孟耿如（左一）公開全家福照，黃子佼（右一）元旦露臉。（圖／翻攝自孟耿如臉書）
▲孟耿如（左）公開全家福照，一直陪伴在黃子佼（右）身邊。（圖／翻攝自孟耿如臉書）
孟耿如的臉書留言區跟著淪陷，遭受網友謾罵，今日原要出席母親甜品店活動，事後緊急取消，她發文為黃子佼行為道歉，「未成年的性議題事件，做錯了該罰，該承擔，該面對，這點完全不置可否。判決的結果完全尊重司法給的懲處」，也透露很多細節自己事後才知情，交由專業律師負責回覆聲明，並非對此事置若罔聞。

▲黃子佼發文認錯所作所為。（圖／黃子佼FB）
▲黃子佼發文認錯所作所為。（圖／黃子佼FB）
她首先道歉黃子佼未了解販售者影片的取得來源，忽略了網站背後細思極恐的犯罪問題，無論如何，影片下載及購買的行為，促使了非法網站的猖獗及造成更多女性的傷害，連說3次「真的錯了」，即便黃子佼是她的先生，觸法也無法寬待，自己只能一直陪伴在他身邊，黃所受到懲處，每日的懺悔、愧對和抱歉，她都看在眼裡。

▲孟耿如為黃子佼行為道歉，並表示會一直陪伴在對方身邊。（圖／孟耿如臉書）
▲孟耿如為黃子佼行為道歉，並表示會一直陪伴在對方身邊。（圖／孟耿如臉書）
面對外界對自己婚姻的質疑，甚至慫恿她離婚，孟耿如堅強面對，「身為他的妻子和小孩的媽媽，這段婚姻是我的選擇，也是我要負起的責任，我會承擔自己所有的選擇，盡全力陪伴和付出」，非常對不起造成大家的困擾，也謝謝相信黃子佼悔過的人，期許未來能為社會貢獻力量，彌補他們犯下的過錯，字字句句充滿為人妻、為人母的堅忍與犧牲。


更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁

  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

黃子佼買不雅片！孟耿如貼文下冒出「戀童癖很可怕」　急刪關留言

黃子佼買未成年不雅片挨轟！孟耿如火速取消活動：計劃趕不上變化

孟耿如2歲女兒險被畫砸中！強震下「肉身護愛女」母愛噴發畫面曝

51歲黃子佼瘋傳拚出第2胎！孟耿如爆懷孕喜訊　本人高EQ回應了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞