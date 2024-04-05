快訊／孟耿如道歉！連說3次黃子佼真的錯了　「婚姻是自己選擇」

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新聞一出輿論譁然，黃子佼委由律師聲明，先是駁斥新聞媒體「購買上百部」、「是大戶」、「到2023年7月8日還在購買」等內容，晚上又發文道歉，坦承錯了就是錯了，已向檢方承諾永不再犯，未來不會重蹈覆轍，「重新做人，請相信我的決心」，盼外界用力監督，給他向前更新的機會。
孟耿如的臉書留言區跟著淪陷，遭受網友謾罵，今日原要出席母親甜品店活動，事後緊急取消，她發文為黃子佼行為道歉，「未成年的性議題事件，做錯了該罰，該承擔，該面對，這點完全不置可否。判決的結果完全尊重司法給的懲處」，也透露很多細節自己事後才知情，交由專業律師負責回覆聲明，並非對此事置若罔聞。
她首先道歉黃子佼未了解販售者影片的取得來源，忽略了網站背後細思極恐的犯罪問題，無論如何，影片下載及購買的行為，促使了非法網站的猖獗及造成更多女性的傷害，連說3次「真的錯了」，即便黃子佼是她的先生，觸法也無法寬待，自己只能一直陪伴在他身邊，黃所受到懲處，每日的懺悔、愧對和抱歉，她都看在眼裡。
面對外界對自己婚姻的質疑，甚至慫恿她離婚，孟耿如堅強面對，「身為他的妻子和小孩的媽媽，這段婚姻是我的選擇，也是我要負起的責任，我會承擔自己所有的選擇，盡全力陪伴和付出」，非常對不起造成大家的困擾，也謝謝相信黃子佼悔過的人，期許未來能為社會貢獻力量，彌補他們犯下的過錯，字字句句充滿為人妻、為人母的堅忍與犧牲。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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