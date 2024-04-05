救援驚險畫面曝！高雄特搜牽搜救犬「爬90度陡坡」 險象環生
花蓮近海7.2地震災情嚴重，全台各地的特搜隊皆前進花蓮救災，高雄市消防局特搜隊出動64人、4犬參與救援行動，消防局也PO出搶救沙卡噹步道搜救罹難者的艱辛影片，特搜隊成員與搜救犬攀爬90度的陡坡，一旁的礫石不時往下滑落，現場狀況險象環生，隊員最終成功下到山谷，並在今（5）日上午9時30分找到罹難者，不過稍早考量天氣因素，因此暫停搜救作業。
記者孫唯容／綜合報導
高雄市消防局今天參與砂卡礑步道搜救罹難者行動，共出勤24人，其中含1名高級救護技術員以及兩隻搜救犬。消防局PO出搜救全程，特搜隊員陳孟弘牽著搜救犬「傳八」走在幾乎呈90度的陡坡上前進，鬆動的土石不時從身邊滑落，稍有不慎恐會失足，畫面驚險萬分，最終陳孟弘和傳八順利下到山谷，和其他搜救隊員會合。
據了解，稍早前搜救隊在落石下方發現1男1女人影，全被土石掩埋，初步判定死亡，搜救人員推測恐為游姓一家5口，下午再度發生5.4地震，考量沙卡噹現場已山崩又有落石，加上下雨恐造成土石流，因此現場搜救的特搜隊決定，特搜隊61人、國軍20人、8隻搜救犬將全數撤離暫停搜救，待天候狀況允許下，不排除會再度深入搜救。