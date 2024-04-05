花蓮強震釀晶英酒店員工受困！倖存者見救援隊淚崩：不敢上山了

救援驚險畫面曝！高雄特搜牽搜救犬「爬90度陡坡」　險象環生

▲特搜隊成員與搜救犬攀爬90度的陡坡，一旁的礫石不時往下滑落，現場狀況險象環生。（圖／翻攝畫面）
▲特搜隊成員與搜救犬攀爬90度的陡坡，一旁的礫石不時往下滑落，現場狀況險象環生。（圖／翻攝畫面）

記者孫唯容／綜合報導

花蓮近海7.2地震災情嚴重，全台各地的特搜隊皆前進花蓮救災，高雄市消防局特搜隊出動64人、4犬參與救援行動，消防局也PO出搶救沙卡噹步道搜救罹難者的艱辛影片，特搜隊成員與搜救犬攀爬90度的陡坡，一旁的礫石不時往下滑落，現場狀況險象環生，隊員最終成功下到山谷，並在今（5）日上午9時30分找到罹難者，不過稍早考量天氣因素，因此暫停搜救作業。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲沙卡噹步道搜救情況。（圖／翻攝畫面）
▲沙卡噹步道搜救情況。（圖／翻攝畫面）
高雄市消防局今天參與砂卡礑步道搜救罹難者行動，共出勤24人，其中含1名高級救護技術員以及兩隻搜救犬。消防局PO出搜救全程，特搜隊員陳孟弘牽著搜救犬「傳八」走在幾乎呈90度的陡坡上前進，鬆動的土石不時從身邊滑落，稍有不慎恐會失足，畫面驚險萬分，最終陳孟弘和傳八順利下到山谷，和其他搜救隊員會合。

▲搜救犬。（圖／翻攝搜救犬羅傑計畫臉書）
▲搜救隊員與搜救犬。（圖／翻攝搜救犬羅傑計畫臉書）
據了解，稍早前搜救隊在落石下方發現1男1女人影，全被土石掩埋，初步判定死亡，搜救人員推測恐為游姓一家5口，下午再度發生5.4地震，考量沙卡噹現場已山崩又有落石，加上下雨恐造成土石流，因此現場搜救的特搜隊決定，特搜隊61人、國軍20人、8隻搜救犬將全數撤離暫停搜救，待天候狀況允許下，不排除會再度深入搜救。


更多「0403花蓮大地震」相關新聞。

又來規模5.4餘震！砂卡噹土石崩落恐有土石流　特搜隊暫時撤退

晶英酒店受困民眾撤離！搜救人員「大手拉小手」排隊搭直升機離開

鼻酸！砂卡礑步道一家5口恐遭活埋　老母淚喊：相信一切都會安好

誘國中少女拍不雅照！法律系男提1理由求減刑　遭法官狠打臉駁回

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞