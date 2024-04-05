會不會聊天？柯文哲狂問顏清標變胖是因為喝酒嗎 蔡壁如慘被波及
一年一度的大甲媽遶境今晚啟程，台灣民眾黨主席柯文哲下午偕太太陳佩琪到鎮瀾宮參拜，董事長顏清標親自迎接待夫婦倆到會客室喝茶。豈料柯文哲很不會聊天，狂問顏清標「你怎麼胖回來了？是不是有在喝？怎麼變這麼胖？」接著指向副董事長鄭銘坤說「我看他也肥很多」。顏清標轉移不了話題，乾脆一起「互相傷害」，指著一旁的前立委蔡壁如，說她之前選舉時瘦很多，現在肉也長回來了，還強調「現在比較好看」。
記者顏幸如／台中報導
柯文哲今（5）日下午在前立委蔡壁如、台中市黨部主委江和樹等人陪同下，偕太太陳佩琪一起到大甲鎮瀾宮參拜，由於人潮洶湧，柯文哲自顧自往前走，個子小的陳佩琪數度被沖散，董事長顏清標和副董事長鄭銘坤、立委顏寬恒親自到廟埕迎接。柯文哲邊喊「哇！人山人海啦」、「這要怎麼進去？」邊穿過重重阻礙順利完成上香。
途中媒體問他，地震時是不是有嚇到？為沒有為花蓮災民祈福？顏清標則引導他前往會客室，柯文哲一邊叮嚀江和樹，等一下他要去點心站煎芋頭糕給信眾吃，一邊轉頭問妻子陳佩琪「你沒見過他（顏清標）喔？」
陳佩琪很客氣的說「對！我第一次參加這麼盛大的活動」，江和樹則對顏清標說「你最近氣色好很多」。此時柯文哲像被這句話啟發，突然醫生上身，轉頭對顏清標說「哇你又胖回來了！是不是有在喝？怎麼變這麼胖？」顏清標換肝後不能喝酒，他尷尬的回「哪有得喝？我都沒有運動啦！以前能跑步，現在只有走路而已。」
陳佩琪試圖化解窘境，忙說「走路也可以快走」，但柯文哲似乎意猶未盡，指著副董事長鄭銘坤說「我看他也肥很多，他胖很多！」此時顏清標似乎也鐵了心，打算大家來互相傷害，便回「你別顧著說我們倆，蔡壁如那時候戰到瘦很多，現在比較好看」，意指蔡壁如也胖了；突然被點名的蔡壁如，只得拱手致意不加入話題。
顏清標刻意把話題轉到陳佩琪身上，叮嚀柯文哲說「今天人比較多，以後要常常帶出來」，不料柯文哲竟回「唉喲！帶這個出來麻煩」。空氣再度安靜，陳佩琪也再度上場救援，對著顏清標讚賞的說「我第一次見到這麼大的世面，真的很榮幸」。