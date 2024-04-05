一堆人手機為省電關藍牙！專家喊沒必要　反讓「重要3功能」失效

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據外媒《AndroidAuthority》報導，他們在即將問世的Android 15 程式碼中發現，若用戶關閉藍牙，系統將會跳出提示「快速分享、尋找我的設備，以及透過藍牙提供的定位功能將無法作用」，同時還會有一項「藍牙自動開啟」新選項，會讓設備在關閉一段時間後，藍牙能夠自動重新啟用。
其中「快速分享」功能，會先以藍牙為了與周圍的其他手機、電腦進行配對，接著才以 WiFi 進行檔案傳輸。
「尋找我的設備」則是Google 即將推出的新功能，預料能透過所有 Android 裝置的藍牙，來找尋用戶遺失的裝置，類似iPhone 的「尋找」功能，但是以藍牙來找尋位置，因此若手機關閉藍牙後不幸遺失，可能會讓這項重要功能失效。
關閉藍牙真的省電嗎？專家認為弊大於利
事實上目前手機中都有的藍牙，是相當低功耗的功能，過去就有專家進行實測，找了５款手機進行續航實測，結果顯示關閉藍牙只省下約1.8%的電力，影響可說微乎其微，再加上Google 依靠藍牙的3個新功能推出後，關閉藍牙可說是弊大於利。
外媒太陽報也提到，許多iPhone用戶都會關閉WiFi與藍牙功能，會認為若這兩項功能開啟，會讓手機頻繁自動連接裝置，導致耗電，但其實關閉這兩個功能後，省電效果十分有限，對比WiFi，反倒iPhone用4G或5G信號連接行動網路，會消耗更多電力。