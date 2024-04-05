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陳庭妮是921受災戶！遇7.2強震「胡宇威不在旁邊」　逃去找經紀人

▲地震當天胡宇威不在身邊，陳庭妮因921強震陰影，當晚跑到經紀人家找她避難。（圖／記者林調遜攝）
▲地震當天胡宇威不在身邊，陳庭妮因921強震陰影，當晚跑到經紀人家找她避難。（圖／記者林調遜攝）

記者張一笙／綜合報導

台灣於本月3日時發生規模僅次於921大地震的7.2級強震，讓不少人都想起921地震那一夜的惡夢，34歲女星陳庭妮也在IG分享，表示因為當年的921大地震造成她極大陰影，加上胡宇威似乎不在身邊，因此地震發生當天晚上，她就帶著毛孩和行李到經紀人家找她「避難」。

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▲陳庭妮強震當晚匆匆忙忙地整理行李，跑到經紀人家尋求庇護。（圖／翻攝自陳庭妮IG）
▲陳庭妮強震當晚匆匆忙忙地整理行李，跑到經紀人家尋求庇護。（圖／翻攝自陳庭妮IG）
陳庭妮昨（4）日在IG限動發文寫下：「921陰影太大的我，一輩子都太害怕地震，昨晚帶著狗落荒而逃，到經紀人家尋求陪睡。」並附上帶著毛孩出門的照片，可見當下十分惶恐。雖然到了經紀人家，但陳庭妮還是睡不好，因為地震的影響使她睡眠品質很差，整晚睡睡醒醒的，白天只好帶著毛孩去很多人的健身房補眠。

▲陳庭妮在經紀人家還是睡不好，整夜睡睡醒醒地只好白天跑到人多的健身房補眠。（圖／翻攝自陳庭妮IG）
▲陳庭妮在經紀人家還是睡不好，只好白天跑到人多的健身房補眠。（圖／翻攝自陳庭妮IG）
2天下來還是餘震不斷，陳庭妮在友人的陪伴下帶著毛孩到士林逛夜市，好不容易地震次數逐漸趨緩，她也收好行李回到家中，未料回家沒多有以後再度發生餘震，陳庭妮又在IG上貼上毛孩的照片，並附上哭臉圖案寫下：「一回家然後又餘震了！」充分表達她的恐懼。

▲陳庭妮婚禮難產，和胡宇威對於雨備方案意見分歧。（圖／記者陳思誼攝）
▲陳庭妮過去是921地震受災戶，因此對於地震感到十分害怕。（圖／記者陳思誼攝）
事實上，陳庭妮過去曾是921地震受災戶，她曾在受訪時表示當年921地震發生時，她親眼看到許多人被埋在建築物中動彈不得，心中不由得產生恐懼，因此也有患有地震「創傷後壓力症候群（PTSD）」。

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