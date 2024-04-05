陳庭妮是921受災戶！遇7.2強震「胡宇威不在旁邊」 逃去找經紀人
台灣於本月3日時發生規模僅次於921大地震的7.2級強震，讓不少人都想起921地震那一夜的惡夢，34歲女星陳庭妮也在IG分享，表示因為當年的921大地震造成她極大陰影，加上胡宇威似乎不在身邊，因此地震發生當天晚上，她就帶著毛孩和行李到經紀人家找她「避難」。
記者張一笙／綜合報導
陳庭妮昨（4）日在IG限動發文寫下：「921陰影太大的我，一輩子都太害怕地震，昨晚帶著狗落荒而逃，到經紀人家尋求陪睡。」並附上帶著毛孩出門的照片，可見當下十分惶恐。雖然到了經紀人家，但陳庭妮還是睡不好，因為地震的影響使她睡眠品質很差，整晚睡睡醒醒的，白天只好帶著毛孩去很多人的健身房補眠。
2天下來還是餘震不斷，陳庭妮在友人的陪伴下帶著毛孩到士林逛夜市，好不容易地震次數逐漸趨緩，她也收好行李回到家中，未料回家沒多有以後再度發生餘震，陳庭妮又在IG上貼上毛孩的照片，並附上哭臉圖案寫下：「一回家然後又餘震了！」充分表達她的恐懼。
事實上，陳庭妮過去曾是921地震受災戶，她曾在受訪時表示當年921地震發生時，她親眼看到許多人被埋在建築物中動彈不得，心中不由得產生恐懼，因此也有患有地震「創傷後壓力症候群（PTSD）」。
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