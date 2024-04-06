大甲媽祖遶境起駕！9天8夜路線、現場直播　禁忌懶人包：別穿舊衣

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起駕、回鑾時間：2024年4月5日晚上11時於大甲鎮瀾宮起駕，至2024年4月14日回鑾，總計9天8夜，全程長達340餘公里。
【去程】起駕：4月5日（五）23：00起駕
第一天：4月6日（六）
台中大甲區大溪北端→清水區→沙鹿區→龍井區→大肚區→彰化南瑤宮（駐駕／過夜）
第二天：4月7日（日）
彰化南瑤宮→大村鄉→員林市→永靖鄉→北斗鎮→溪州鄉→雲林西螺鎮福興宮（駐駕／過夜）
第三天：4月8日（一）
雲林西螺鎮福興宮→二崙鄉→虎尾鎮→土庫鎮→元長鄉→嘉義新港鄉奉天宮（駐駕／過夜）
第四天：4月9日（二）
上午8點在奉天宮舉行「祝壽典禮」，並駐駕奉天宮，晚間舉行「遶境進香回駕典禮」
【回鑾行程】
第五天：4月10日（三）
嘉義新港鄉奉天宮→元長鄉→土庫鎮→虎尾鎮→雲林西螺鎮福興宮（駐駕／過夜）
第六天：4月11日（四）
雲林西螺鎮福興宮（駐駕／過夜）→溪州鄉→埤頭鄉→彰化北斗鎮奠安宮（駐駕／過夜）
第七天：4月12日（五）
彰化北斗鎮奠安宮→田尾鄉→永靖鄉→員林市→大村鄉→花壇鄉→彰化天后宮（駐駕／過夜）
第八天：4月13日（六）
彰化天后宮→台中大肚區→龍井區→沙鹿區→台中清水區朝興宮（駐駕／過夜）
第九天回駕：4月14日（日）
台中清水區朝興宮→外埔區→回駕大甲鎮瀾宮（回駕）
🟡隨駕裝備
1、帽子、毛巾、防曬品
2、透氣衣物、厚襪子、慢跑鞋、保暖衣
3、水壺、環保餐具、睡袋、鋁箔墊
4、盥洗用具、輕便雨具、反光或夜間警示燈光
5、行動電源、充電器、健保卡（如途中不幸發生意外或身體不適，有此準備即可順利就醫）
🟡大甲媽遶境進香禁忌及注意事項：
1、第一次參加進香者，要穿全套新衣，表示對神明敬意。
2、喪家（守喪未滿一年）或坐月子的女性皆不宜參與繞境
3、懷孕者不能躦轎，以免胎兒被轎底八卦所傷。
4、參加進香的人員，不能進出「喪家」、「月內房」。
5、持進香旗或配戴平安符者，不得躦轎、進浴室及廁所。
6、為媽祖服務身穿「號褂」的人員，不能擅自將其他衣服加在「號褂」上面，也不能穿「號褂」到廁所。
7、出發前要「淨身」，從起駕宴開始茹素到祝壽大典結束後，才可開葷。
8、沿途戒賭、戒色，吃素期間不能飲酒。
9、躦轎底時，不能起身或觸碰鑾轎、背包要放在胸前，讓鑾轎通過、不能戴口罩、戴帽子者要記得脫帽。
10、不亂說話，要將「請、謝謝、對不起」常掛嘴邊。
🟡大甲媽祖現場直播
若是無法現場跟隨「2024甲辰年大甲鎮瀾宮遶境進香」，可在官方Youtube頻道直播或是下載「大甲媽祖APP」觀看全程線上直播。
🟡大甲媽祖遶境APP
民眾若無法全程跟隨，可以下載「大甲媽祖App」，全程提供媽祖GPS即時衛星定位、現場直播，也可以於「大甲媽祖遶境進香官方網站」觀看鑾轎即時位置，隨時更新最新資訊。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。