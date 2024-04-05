TXT創YouTube新紀錄！專輯《minisode 3: TOMORROW》銷量破百萬
南韓人氣男團TXT（TOMORROW X TOGETHER）出道迎來5周年，在愚人節當天推出第6張迷你專輯《minisode 3: TOMORROW》，發行當天就突破百萬銷量，主打曲〈Deja Vu〉的MV上傳到YouTube頻道更是不到10分鐘就突破千萬觀看。
記者吳昕蓓／綜合報導
《minisode 3: TOMORROW》距離上一張正規專輯《The Name Chapter: FREEFALL》發行已經有快半年時間，1日TXT在高麗大學體育館舉辦發佈會，現場表演〈Deja Vu〉，該曲在YouTube頻道曝光後，創下團隊最短時間達成千萬觀看的成就，還登上YouTube全球趨勢榜首，列入包括韓、美、加等多國的熱門影片榜單。
不僅如此，《minisode 3: TOMORROW》在美國、日本、英國的iTunes熱門專輯排行榜都拿下冠軍。TXT（TOMORROW X TOGETHER）也將在今年舉行他們第三次世界巡迴演唱會《ACT： PROMISE》，距離上次世界巡演已經有一年半時間，演唱會將在5月3日以首爾為首站，同時進行線上轉播。
事實上，〈Deja Vu〉MV在YouTube頻道曝光後，有不少粉絲都湧入YouTube頻道留言支持，「沒想到能等到這一天，我感動到流淚了」、「日本追星族應該要趕快知道TXT（TOMORROW X TOGETHER）的存在」、「明明不想寫下任何東西，但TXT（TOMORROW X TOGETHER）不准我這麼做，這是種罪」。
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