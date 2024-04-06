NBA大飆分時代！近兩賽季4球星爆砍70分　揭秘紀錄數據背後的真相

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在球員個人得分方面一樣有恐怖的成長。過去55年來，NBA球員單場得分達到60分的一共累計51場，其中前25場是在近47年間發生，相比之下，最近8個賽季內就出現26場球員單場超過60分的比賽。此外，自從Wilt Chamberlain55年前最後一次單場60分以來，已經有出現51場60分的比賽，而自從張伯倫最後一次達成70分壯舉以來的61年裡，聯盟已經出現8場70分的壯舉，其中4次發生在最近兩個賽季。
甚至在2024年，底特律活塞Malachi Flynn從板凳出發也能狂轟50分，這種現象成為了那些批評NBA進攻過於容易、防守太軟的有力證據。
然而，這些觀點忽略了現代籃球本質上的變化，三分球和數據分析的應用改變球隊的進攻方式，不僅追求進攻效率，更講求高期望值。在當今多變的籃球生態系統中，無論是大個子球員，還是後衛，都具備投射、運球和傳球等能力，這也為防守端帶來巨大的挑戰。
根據StatMuse的統計，三分球在近年來大幅增加，從2000年代初的每場比賽平均約13至15次三分出手，近年增加到30次以上。同時，三分球命中率的提高也對整體得分有顯著影響。
面對這種情況，一些人認為得分最終會達到一個平台期，而本賽季的數據似乎支持這一點。與去年相比，每場比賽的得分略有下降，從114.7降至114.4。值得注意的是，三分球出手次數在過去幾年來逐漸穩定下來，這是那些對籃球比賽只剩下三分外線的一個提示。
紐約尼克主帥Tom Thibodeau認為，尋找最佳出手機會是當今籃球進攻最重要的一環，現代籃球的空間觀念大大促進了這一點，他表示，「過去分球出手比例高，且命中率高於聯盟平均，那個球隊將擁有巨大的優勢，但如今籃球場上，每一支球隊都能做到這一點。」
這種得分激增背後，不可忽視的是防守策略的演變，現代籃球的防守比過去更需要複雜的戰術，以因應多樣化的進攻戰術。NBA戰術演變及三分球革命，使得防守面臨前所未有的挑戰，即便現代的防守雖然被某些人嘲笑身體對抗不如過去，讓比賽不再精彩，但實際上，各隊戰術必須比以往任何時候變得更加多變。
針對現今得分爆炸的年代，NBA似乎正在尋找解決方案，裁判的吹判尺度似乎是一個調整方向。根據美媒報導指出，下個賽季防守球員將擁有更大的自由空間，意味著防守球員被允許更多的身體接觸。
此外，太多的球員養成了利用非籃球動作來「要犯」的習慣，這種行為已經成為裁判的重點關注對象。數據顯示，自從明星賽結束後，至今罰球次數減少11.4%，從賽季前四個月每100次出手中有25.4次罰球嘗試，到休息後下降到22.5次，顯示出成效。
沙加緬度國王隊教頭Mike Brown認為，調整吹判尺度是明智的方向。他表示，「季後賽的裁判吹罰標準應與例行賽保持一致，在NBA球員必須為要面對的身體對抗做好準備。」根據Cleaning the Glass的數據，這樣的調整使得每100回合的得分效率下降了2分，差距顯而易見。
隨著比賽規則和戰術不斷調整及演變，NBA的進攻和防守之間的拉鋸戰似乎找到新的平衡點，就如同尼克主帥Thibodeau所說，比賽終究會回歸到籃球本質，就是在空間中尋找最佳的出手機會。
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