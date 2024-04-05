馬辣、千葉火鍋地位危險了！老饕朝聖這間吃超撐：628元水準太高

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過去饗麻饗辣在社群上討論度較少，說到平價火鍋吃到飽連鎖店，大部分人都鎖定「馬辣」、「千葉火鍋」或是「涮乃葉」等等，然而最近經過部落客、老饕社群推薦後，讓饗麻饗辣的人氣水漲船高，最讓人意外的是，這家火鍋品牌早在2011年就已經誕生，直到近幾年改良之後才開始展露頭角，不少人連聽都沒聽過，朝聖過後才知道有多厲害，現在中南部說到火鍋吃到飽，許多老饕都會推薦這間。
「饗麻饗辣」目前在全台一共有5家分店，分別為台南2家、高雄2家以及台中1家，除了旗艦店之外，最高級的店是在2023年進駐台中三井LaLaport的台中店，名稱為「饗麻饗辣Plus」，雖然價位比較高，但是供餐品質更上一層樓，在Google評價有高達4.6顆星的高分。
饗麻饗辣國賓旗艦店開箱！食材多樣「根本吃不完」一輪
《NOWnews》基於實驗精神，上週末正巧回到南部時，與友人一同前往台南饗麻饗辣國賓旗艦店用餐，當天是例假日晚上，一個人用餐是758元加上一成服務費，而如果是平日午餐用餐的話則是628元加上一成服務費。進店之後，店內用餐環境寬敞，晚上快8點，座位還是呈現9成滿的狀態，用餐人潮非常多。
在食材部分令人讚嘆，火鍋料、蔬菜類非常豐富，一整排想得到的應有盡有，還提供大量海鮮，像是多種魚類、在地虱目魚皮、蛤蜊、螃蟹等等，也親眼目睹到台南在地「活跳蝦」，證實老饕廣受好評的新鮮蝦子是真的。最令人感到驚艷的還有熟食buffet區，不僅有握壽司吃到飽，還有像是可麗餅、章魚燒炸豬排、櫻花蝦炒飯、炸牡蠣、現煎漢堡排、溏心蛋、干貝手捲、炸薯條、滷大腸鴨血等，光是熟食區吃一輪都覺得飽。
肉品部分則是利用桌上的夾子到肉品區夾自己想吃的肉品，肉品全程由店員現切，再由店員依照夾子桌號幫你送到桌上，非常新鮮，肉質也很軟嫩，一共有9種肉品可以選擇；甜點區除了有手工義式冰淇淋、霜淇淋區、哈根達斯冰棒外，還有許多蛋糕類可以選擇，甚至市售高單價的可麗露、抹茶派都有供應，而正逢草莓季，甜點櫃上也有許多用草莓製成的蛋糕類，整家店食材多到吃不完一輪肚皮就已經吃撐了。
饗麻饗辣真實評價曝光！同價位對手比一比
整體來說，饗麻饗辣的食材多元性贏過同價位的馬辣，新鮮度則贏過較便宜的千葉火鍋，同行三位友人在三間選擇上，一位仍然選擇馬辣，認為吃火鍋肉品還是最為重要，馬辣的肉品質比饗麻饗辣還要好；而另外兩位友人則是選擇「饗麻饗辣」，皆認為熟食區的表現非常出色，如果平日午餐628元能吃到這樣的水準，CP值非常的高，很適合朋友聚餐首選。
至於記者本身，內心評分則是「饗麻饗辣」＝「馬辣」>「千葉火鍋」，千葉火鍋雖然也走多元性路線，但新鮮度與「饗麻饗辣」略有差距，尤其在海鮮類的部分，饗麻饗辣可以說是大勝；而饗麻饗辣的肉品確實略輸馬辣，但是在食材供應加上熟食buffet區則是贏過馬辣，確實是一家會讓人想要再回訪的火鍋店家，未來是否會往北部發展，或是在中南部持續拓店衝擊火鍋吃到飽市場，都讓人期待。