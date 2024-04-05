首次出任務就建功！搜救犬「巨石間猛鑽」示意 連續尋獲2罹難者
小狗立大功！花蓮7.2強震造成嚴重死傷，花蓮搜救犬隊帶著搜救犬Wilson、Hero和Fancy抵達砂卡礑步道執行搜救任務，本次是花蓮搜救犬隊首次出任務，體型最嬌小的Wilson率先在搜救熱點找到罹難者，後續又在２公尺外發現另名罹難者，展現專業能力。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，花蓮縣消防局特搜搜救犬小組於110年成軍後，今天首度出勤，執行砂卡礑步道失蹤民眾協尋，總共出動Wilson、Hero、Fancy三名汪汪隊成員，Wilson是嬌小的傑克羅素梗犬，在搜救任務中一馬當先，於各縣市搜救犬隊中，率先在搜救熱點找到2名罹難者。
根據「花蓮搜救犬隊～ｗｈｆ犬客」分享搜救過程，Wilson藉由嬌小的身軀，在巨大石塊間穿梭，不時因為高地落差的岩石而踉蹌，但依然仔細鑽進縫隙間嗅聞，示意領犬員「就是這裡」，領犬員看到Wilson的反應，立刻通過無線電回報搜救犬隊該區反應激烈，請求開挖，不久後便發現一名罹難者，接著在2公尺旁再發現另一名罹難者，立下大功
據了解，稍早前搜救隊在落石下方發現1男1女人影，全被土石掩埋，初步判定死亡，搜救人員推測恐為游姓一家5口，下午再度發生5.4地震，考量沙卡噹現場已山崩又有落石，加上下雨恐造成土石流，因此現場搜救的特搜隊決定，特搜隊61人、國軍20人、8隻搜救犬將全數撤離暫停搜救，待天候狀況允許下，不排除會再度深入搜救。