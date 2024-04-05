天氣預報／明鋒面強襲！收假日不定時「雷雨轟炸」 全台溼到開工
清明連假出遊回程要注意！明（6）日另一波鋒面接近，全台都有降雨機率，週末（7日）、開工日（8日）雨勢更猛烈，全台都有短暫陣雨或局部雷雨機會，天氣不穩定外出記得攜帶雨具；降雨一路持續到下週二（9日）鋒面遠離，雨勢逐漸趨緩，不過東北季風接力影響，北台灣轉涼，低溫下探18度。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員張承傳預報指出，明天將有另一波鋒面接近，由於這波鋒面比上一波結構好，水氣也更多，明起北部、東半部及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區也有零星短暫陣雨。週日、開工日（週一）受到鋒面影響最大，雨勢比明天更明顯，各地都有局部短暫雨或雷雨。
週六、週日氣溫差不多，北部和東半部高溫約攝氏26度至29度，中南部仍突破攝氏30度，高溫達攝氏32至34度。
下週二隨著鋒面通過，雨勢逐漸趨緩，剩下中部以北、東半部及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，不過要注意東北季風增強，北部、東半部天氣稍轉涼，高溫剩下攝氏24度至28度，低溫掉到20度上下，中南部則仍有攝氏30度至32度。
下週三、週四東北季風減弱，水氣也更少，剩下東半部、北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，各地氣溫逐日回升，下週四北部高溫達到攝氏30度左右。