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黃子佼買未成年片！金曲歌后鄭宜農怒轟不能容忍　「事情很嚴重」

▲黃子佼被檢警發現購買未成年偷拍影片，金曲歌后鄭宜農火大轟「不能容忍」。（圖／邊走邊聽提供）
▲黃子佼被檢警發現購買未成年偷拍影片，金曲歌后鄭宜農火大轟「不能容忍」。（圖／邊走邊聽提供）

記者吳雨婕／綜合報導

藝人黃子佼近日被檢警查出上網購買偷拍片，當中還有7部涉及未成年少女，受緩起訴2年，還得繳納120萬及悔過書，引起各界關注，許多藝人紛紛對此事發聲分享看法。金曲歌后鄭宜農於今（5）日稍早在臉書發文提到，「『存有大量偷拍、不合意性交、未成年性影像的網站』以及其消費者是『不能容忍』的。」

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鄭宜農表示，需要強調「存有大量偷拍、不合意性交、未成年性影像」的網站以及其消費者是「不能容忍」的，「當然，去了解一個人類做這樣的選擇背後顯現的問題，是為了讓社會有更好的可能，但前提是，我們需要先將這個事件本身的嚴重性標籤起來。」

鄭宜農認為這件事除了是法律問題外，還有多少人受傷害的問題，「我們需要讓這類型網站無法生存，也需要讓裡面的消費者明白這樣的消費行為觸法、不容社會。」而大家能做到的，是讓無法發聲的受害者們知道，所受到的傷害不是理所當然，「以及，除了現在的憤怒，我們可以一起討論怎麼建構一個，讓過往受傷的人們可以被接住，未來也不會有人再受到一樣傷害的社會。這是很重要、最重要的事情呀。」

▲鄭宜農以〈新世紀的女兒〉入圍最佳年度歌曲。（圖 ／鄭宜農臉書）
▲▼鄭宜農發聲轟黃子佼買未成年偷拍影片的行為。（圖 ／翻攝鄭宜農臉書）
▲鄭宜農發聲轟黃子佼買未成年偷拍影片的行為。（圖 ／翻攝鄭宜農臉書）
 
此外，黃子佼的太太孟耿如剛剛在社群媒體上向大眾道歉，提到黃子佼的行為讓非法網站更加猖獗、對更多女性造成傷害，「這部分真的錯了！真的錯了！真的錯了！」再次為受到影響的人致歉。網友看到後，大部分都為孟耿如加油，認為一碼歸一碼，是黃子佼犯錯，與她無關；也有人還是憤恨難平，質疑黃子佼「真的有想改過自新嗎？這答案只有黃先生自己知道」、「他沒有懺悔」等。

▲孟耿如為黃子佼行為道歉，並表示會一直陪伴在對方身邊。（圖／孟耿如臉書）
▲孟耿如為黃子佼行為道歉，並表示會一直陪伴在對方身邊。（圖／翻攝孟耿如臉書）



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