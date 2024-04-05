黃子佼買未成年片！金曲歌后鄭宜農怒轟不能容忍　「事情很嚴重」

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鄭宜農認為這件事除了是法律問題外，還有多少人受傷害的問題，「我們需要讓這類型網站無法生存，也需要讓裡面的消費者明白這樣的消費行為觸法、不容社會。」而大家能做到的，是讓無法發聲的受害者們知道，所受到的傷害不是理所當然，「以及，除了現在的憤怒，我們可以一起討論怎麼建構一個，讓過往受傷的人們可以被接住，未來也不會有人再受到一樣傷害的社會。這是很重要、最重要的事情呀。」
此外，黃子佼的太太孟耿如剛剛在社群媒體上向大眾道歉，提到黃子佼的行為讓非法網站更加猖獗、對更多女性造成傷害，「這部分真的錯了！真的錯了！真的錯了！」再次為受到影響的人致歉。網友看到後，大部分都為孟耿如加油，認為一碼歸一碼，是黃子佼犯錯，與她無關；也有人還是憤恨難平，質疑黃子佼「真的有想改過自新嗎？這答案只有黃先生自己知道」、「他沒有懺悔」等。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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