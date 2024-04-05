搭高鐵「無條件打88折方法」瘋傳！一堆乘客錯過3個月：太晚知道

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貼文曝光後，不少高鐵乘客都紛紛回應「.....上禮拜剛回高雄掃墓才看到」、「如果沒有時間考量的話，真的蠻好用的」、「哇勒！太晚知道啦！我每個月回南部都不知道浪費多少錢了」、「剛剛去查了從一月就有開始送，我每個月都虧360元哭哭，下個月一定要用起來」、「加入TGO會員這麼久都不知道XD謝謝分享」、「5月正巧要回南部一趟，可以用起來了，謝謝分享」。
高鐵車票無條件88折！加入TGO會員就能直接領優惠
@happykarine99#可可好康分享 #高鐵 #優惠 每個月高鐵都提供88折優惠票， 妳換過了嗎？ 需要搭高鐵的朋友，一定要好好使用 可以省下一些💰💰喔~~ #省錢 #嘿皮可可
♬ HAPPY HAPPY - TWICE
而《NOWnews》記者家住南部，經常也是需要搭乘高鐵，由於在南港車站上車所以一直沒有加入TGO會員買票習慣，都是現場購票居多，因此也不知道這個優惠，記者實際下載「台灣高鐵」APP，只花不到三分鐘時間就成功加入TGO會員。
接著點選APP主頁面中「我的車票」，點進去後有一個「車票優惠」，點進去就能看到一個「月月GO有禮，指定車次88折」的優惠，點選我要兌換就可以選出發時間、起迄站等等。值得注意的是，這個優惠是高鐵的指定班次，班次其實還算多，只是行駛時間都是屬於比較長的類型，像是南港到台南都是接近2小時居多，應該是屬於停靠站較多的班次。而記者將頁面往下滑發現，前三個月高鐵都有發放給會員兩張88折車票，記者3月底回台南、4月4日返北都沒有用到優惠券，真的是太晚知道了！
高鐵車票88折優惠超好用！北漂族返鄉一次最高省360元
而別小看高鐵發放給TGO會員這兩張88折的優惠，尤其是對北漂族來說，其實相當的省錢，以記者從南港搭回台南對號座原價「1390元」來看，使用88折優惠之後，票價變成1220元，現省170元，來回就能夠省下340元，如果是每個月都有返鄉需求的人，活動期間半年可以省下2040元。
而台北搭到高雄左營對號座原價「1530元」，使用88折優惠後，票價1350元，現省180元，來回就能夠省下360元，也是差非常多，主要是通常北漂族最多也是一個月回家一次，高鐵一個月發放兩張88折優惠券，還只要加入TGO會員就能領取，非常的佛心！目前官網說明活動是到6月30日，未來會不會還持續有活動，還有待觀察，不過既然現在還在活動中，常搭高鐵的民眾可別錯過優惠，甚至清明節已經原價返鄉的民眾，回程趕快用起來也能省錢哦！