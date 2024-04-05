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搭高鐵「無條件打88折方法」瘋傳！一堆乘客錯過3個月：太晚知道

▲時間就是金錢！高鐵已經成為台灣人南北一日生活圈重要的大眾交通工具。（圖／記者許若茵攝）
▲時間就是金錢！高鐵已經成為台灣人南北一日生活圈重要的大眾交通工具。（圖／記者許若茵攝）

記者張嘉哲/綜合報導

時間就是金錢！最近適逢清明連假期間，不少人都會搭高鐵返鄉掃墓，尤其住在北部要回南部的乘客，搭上高鐵不到兩小時就能抵達，甚至還能夠當天來回，然而出了社會沒有大學生優惠、早鳥票又搶不到時，該怎麼樣節省搭高鐵的車票成本呢？近日社群上就有內行人分享「無條件高鐵車票88折」的方法，讓不少最近正巧有返鄉的人都驚呼：「哇哩勒！上週剛回南部掃墓錯過」。

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近日在社群平台Tik Tok上有許多網友在瘋傳一招可以買到「88折高鐵票」的方法，其實就是只要是台灣高鐵TGo會員的話，就會每個月送會兩張88折的優惠券，由於返鄉通常都是來回的車票，高鐵非常貼心在一個月內提供兩張88折優惠，來回都能夠打折，以北高來看，來回最高就能省下360元，非常的划算。

貼文曝光後，不少高鐵乘客都紛紛回應「.....上禮拜剛回高雄掃墓才看到」、「如果沒有時間考量的話，真的蠻好用的」、「哇勒！太晚知道啦！我每個月回南部都不知道浪費多少錢了」、「剛剛去查了從一月就有開始送，我每個月都虧360元哭哭，下個月一定要用起來」、「加入TGO會員這麼久都不知道XD謝謝分享」、「5月正巧要回南部一趟，可以用起來了，謝謝分享」。

@happykarine99#可可好康分享 #高鐵 #優惠 每個月高鐵都提供88折優惠票， 妳換過了嗎？ 需要搭高鐵的朋友，一定要好好使用 可以省下一些💰💰喔~~ #省錢 #嘿皮可可

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高鐵車票無條件88折！加入TGO會員就能直接領優惠

而《NOWnews》記者家住南部，經常也是需要搭乘高鐵，由於在南港車站上車所以一直沒有加入TGO會員買票習慣，都是現場購票居多，因此也不知道這個優惠，記者實際下載「台灣高鐵」APP，只花不到三分鐘時間就成功加入TGO會員。

接著點選APP主頁面中「我的車票」，點進去後有一個「車票優惠」，點進去就能看到一個「月月GO有禮，指定車次88折」的優惠，點選我要兌換就可以選出發時間、起迄站等等。值得注意的是，這個優惠是高鐵的指定班次，班次其實還算多，只是行駛時間都是屬於比較長的類型，像是南港到台南都是接近2小時居多，應該是屬於停靠站較多的班次。而記者將頁面往下滑發現，前三個月高鐵都有發放給會員兩張88折車票，記者3月底回台南、4月4日返北都沒有用到優惠券，真的是太晚知道了！

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▲高鐵推出為期半年的活動，只要是註冊成為TGO會員的話，每個月都有送兩張88折的高鐵車票優惠，記者實際加入後，發現已經錯過三個月。（圖/記者張嘉哲翻攝）
高鐵車票88折優惠超好用！北漂族返鄉一次最高省360元

而別小看高鐵發放給TGO會員這兩張88折的優惠，尤其是對北漂族來說，其實相當的省錢，以記者從南港搭回台南對號座原價「1390元」來看，使用88折優惠之後，票價變成1220元，現省170元，來回就能夠省下340元，如果是每個月都有返鄉需求的人，活動期間半年可以省下2040元。

而台北搭到高雄左營對號座原價「1530元」，使用88折優惠後，票價1350元，現省180元，來回就能夠省下360元，也是差非常多，主要是通常北漂族最多也是一個月回家一次，高鐵一個月發放兩張88折優惠券，還只要加入TGO會員就能領取，非常的佛心！目前官網說明活動是到6月30日，未來會不會還持續有活動，還有待觀察，不過既然現在還在活動中，常搭高鐵的民眾可別錯過優惠，甚至清明節已經原價返鄉的民眾，回程趕快用起來也能省錢哦！

▲88折高鐵優惠的車次是高鐵指定，除了班次行駛時間較長屬於站站停的情況，其餘班次時間選擇還是挺多。（圖/記者張嘉哲翻攝）
▲88折高鐵優惠的車次是高鐵指定，除了班次行駛時間較長屬於站站停的情況，其餘班次時間選擇還是挺多。（圖/記者張嘉哲翻攝）

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