獨／雲林補選暗藏民眾黨壺內風暴！蔡壁如疑遭設局　咬耳朵被直播

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立委黃國昌今（5）日上午已到麥寮早市掃街，黨主席柯文哲下午先到大甲鎮瀾宮參拜，接著到台中探望中風復健的前台北市副市長蔡炳坤，晚間將與黃國昌在麥寮拱範宮的廟口開講合體。
民眾黨的主戰場在麥寮，虎尾補選卻出現暗流！深耕台中的蔡壁如，3月8日婦女節到虎尾鎮與無黨籍鎮長候選人黃美瑤合體，引起當地政壇錯愕，因為柯文哲支持的國民黨丁學忠順利當選，補選時丁學忠力挺無黨籍的鎮代會主席林嘉弘，加上3天前民眾黨釋出柯文哲推薦林嘉弘的影片，更令大家懷疑蔡壁如刻意和柯文哲對著幹。
柯文哲今天下午3點半的參拜活動，由台中市議員兼黨部主委江和樹安排，江和樹準時直播，柯文哲卻因塞車小遲到，當小編積極介紹週邊盛況時，蔡壁如也在場等待，熱情和眾人打招呼。
影片14分之後，兩人在寒喧的空檔，江和樹問了蔡壁如一句「壁如姊今天有去六輕嗎」？意外勾起蔡壁如新仇舊恨，轉過頭和江和樹咬耳朵說「就你們祕書長下命令，說嚴禁蔡壁如去麥寮啊！」江和樹問「他不知道你在那邊有耕耘嗎？」蔡壁如接著說「我跟雲林的說，你們祕書長他怎麼敢？」「胡搞瞎搞！現在攻擊我去支持黃美瑤，你們又去支持那個誰！我有跟地方黨部報備喔！是你（指中央黨部祕書長周榆修）沒有，你愛做什麼就做什麼，都沒報備！」
蔡壁如講到上火，激動說「這就是選舉失敗的原因，我有報備喔！現在你的小草在攻擊我，我要寫一封公開信，請周榆修出來講話」、「當時我跟林靖冠（雲林縣黨部主委）報備、林靖冠問周榆修，周榆修說『她愛支持誰就支持誰，反正我們在那裡沒有推人』，如果那時候他多講一句『主席有幫林嘉弘錄影』，我還會去嗎？不會嘛！但他不是啊！還說沒關係」、「周榆修有這麼笨嗎？我倒覺得他是故意的，等開會碰到他我要來問清楚」。江和樹試圖圓場，此時有其他人和蔡壁如招呼，兩人結束對話。
江和樹事後受訪時，對黨內是否有人故意排擠蔡壁如不願多談，僅表示當時他們在檢討敗選原因，私聊到一些細節，沒注意到正在直播，但相信大家都是對黨好、沒有惡意。