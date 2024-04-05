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獨／雲林補選暗藏民眾黨壺內風暴！蔡壁如疑遭設局　咬耳朵被直播

▲蔡壁如3月8日到虎尾鎮與無黨籍鎮長候選人黃美瑤合體。（資料畫面／黃美瑤提供，2024.04.05）
▲蔡壁如3月8日到虎尾鎮與無黨籍鎮長候選人黃美瑤合體。（資料畫面／黃美瑤提供，2024.04.05）

記者顏幸如／台中報導

台灣民眾黨主席柯文哲今晚起將在麥寮Long stay輔選，行前到大甲鎮瀾宮參拜，深耕台中的前立委蔡壁如等候柯文哲時，與市黨部主委江和樹咬耳朵，抱怨疑遭黨祕書長周榆修設局，讓支持者以為她故意和柯文哲作對，由於當時江和樹正在直播，小編雖然刻意以其他話題干擾，網友還是聽到了8、9分。

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立委選舉之後，全國在4月13日有6場補選投票，光是雲林就有兩場，分別是虎尾鎮前鎮長丁學忠當選第11屆立委、麥寮鄉前鄉長蔡長昆當選無效二審定讞。這6場補選中，台灣民眾黨僅在麥寮鄉推出台北醫學大學細胞及分子生物研究所碩士林宜豊，黨主席柯文哲將自5日至12日到麥寮long stay，並規劃在麥寮舉辦廟口開講、客廳會，8位不分區立委也輪流到麥寮駐點輔選。

立委黃國昌今（5）日上午已到麥寮早市掃街，黨主席柯文哲下午先到大甲鎮瀾宮參拜，接著到台中探望中風復健的前台北市副市長蔡炳坤，晚間將與黃國昌在麥寮拱範宮的廟口開講合體。

▲蔡壁如（右）今陪黨主席柯文哲到大甲鎮瀾宮參拜。（圖／翻攝柯文哲YT，2024.04.05）
▲蔡壁如（右）今陪黨主席柯文哲到大甲鎮瀾宮參拜。（圖／翻攝柯文哲YT，2024.04.05）
民眾黨的主戰場在麥寮，虎尾補選卻出現暗流！深耕台中的蔡壁如，3月8日婦女節到虎尾鎮與無黨籍鎮長候選人黃美瑤合體，引起當地政壇錯愕，因為柯文哲支持的國民黨丁學忠順利當選，補選時丁學忠力挺無黨籍的鎮代會主席林嘉弘，加上3天前民眾黨釋出柯文哲推薦林嘉弘的影片，更令大家懷疑蔡壁如刻意和柯文哲對著幹。

柯文哲今天下午3點半的參拜活動，由台中市議員兼黨部主委江和樹安排，江和樹準時直播，柯文哲卻因塞車小遲到，當小編積極介紹週邊盛況時，蔡壁如也在場等待，熱情和眾人打招呼。

影片14分之後，兩人在寒喧的空檔，江和樹問了蔡壁如一句「壁如姊今天有去六輕嗎」？意外勾起蔡壁如新仇舊恨，轉過頭和江和樹咬耳朵說「就你們祕書長下命令，說嚴禁蔡壁如去麥寮啊！」江和樹問「他不知道你在那邊有耕耘嗎？」蔡壁如接著說「我跟雲林的說，你們祕書長他怎麼敢？」「胡搞瞎搞！現在攻擊我去支持黃美瑤，你們又去支持那個誰！我有跟地方黨部報備喔！是你（指中央黨部祕書長周榆修）沒有，你愛做什麼就做什麼，都沒報備！」

▲蔡壁如和江和樹咬耳朵，卻沒注意江和樹胸前別著麥克風（紅圈）。（圖／翻攝江和樹臉書，2024.04.05）
▲蔡壁如和江和樹咬耳朵，卻沒注意江和樹胸前別著麥克風（紅圈）。（圖／翻攝江和樹臉書，2024.04.05）
蔡壁如講到上火，激動說「這就是選舉失敗的原因，我有報備喔！現在你的小草在攻擊我，我要寫一封公開信，請周榆修出來講話」、「當時我跟林靖冠（雲林縣黨部主委）報備、林靖冠問周榆修，周榆修說『她愛支持誰就支持誰，反正我們在那裡沒有推人』，如果那時候他多講一句『主席有幫林嘉弘錄影』，我還會去嗎？不會嘛！但他不是啊！還說沒關係」、「周榆修有這麼笨嗎？我倒覺得他是故意的，等開會碰到他我要來問清楚」。江和樹試圖圓場，此時有其他人和蔡壁如招呼，兩人結束對話。

江和樹事後受訪時，對黨內是否有人故意排擠蔡壁如不願多談，僅表示當時他們在檢討敗選原因，私聊到一些細節，沒注意到正在直播，但相信大家都是對黨好、沒有惡意。

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