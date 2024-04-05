李沐轉發「抵制創意私房」竟遭檢舉！怒嗆：你害怕嗎

藝人黃子佼去年（2023）捲入性騷擾案，如今終於獲判不起訴，調查期間卻被發現，他的4TB硬碟中有偷拍論壇「創意私房」的不雅片，宛如韓國「N號房」的翻版。對此，女星李沐也轉發相關資訊，沒想到卻被檢舉違反社群守則，讓她忍不住氣問：「這樣的內容冒犯了誰？」
記者吳昕蓓／綜合報導
「創意私房論壇」與「觸感論壇」2大色情網站在2021年被警方破獲，有近300位女子受害，然而之後「創意私房」仍持續經營，會員竟高達5000多人，黃子佼則是在2013年就成為會員，到2023年的10年間共買了100多部片，其中還有7部為未成年女性的畫面。
對此，李沐也在Instagram上分享相關報導有感而發：「今天才看到新聞，最小的受害者只有九歲。兒童節，除了關注地震新聞外，希望大家也能注意到這個事件。」並附上連結，希望有遭遇到類似情況的網友們有管道資訊能夠求助。
沒想到才發布不到幾小時，該則貼文就被檢舉下架，李沐還收到通知指她違反社群守則，讓她忍不住驚呼：「我很好奇為什麼分享受害者訪問報導，也能夠違反Instagram社群守則？更好奇這樣的內容冒犯了誰？真正該被檢舉下架的照片、影片仍然在網路上流傳，還有很多加害人躲在網路世界裡沒有被懲罰。」
李沐怒轟檢舉者：「真的很可笑，希望有更多人在乎這件事情，我只是上傳一則限時動態就冒犯到你了嗎？檢舉我的人，究竟是什麼原因讓你要檢舉我？這樣一則動態使你害怕嗎？」並再次附上連結，堅持貫徹正義的態度令人敬佩。
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