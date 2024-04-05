愛貓遇到強震嚇到消失！貓奴找到傻眼了 牠躲4小時：還有餘震？
花蓮日前發生芮氏規模7.2的強震，造成多處山區崩塌、民宅傾斜坍塌的情況，許多人家中因為劇烈搖晃，東西也散落一地。然而，不少家裡有養貓狗的飼主，就發現因為家中寵物沒有遇過這麼大的地震，嚇到四處亂竄，其中不少人家裡的愛貓在地震過後「消失」，讓貓奴緊急在家裡四處翻找，深怕愛貓是跳窗逃生回不來。而一名飼主在地震後一直找不到愛貓，沒想到4小時之後，卻發現貓咪躲在自家某一個抽屜當中，相當的神奇，引發熱議。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在Tik Tok貼文指出「我家的貓是真的奇葩，不知道怎麼進去的，還會自己關抽屜，藏得可好了」只見貼出的影片，該飼主在地震過後四處翻找家中找尋愛貓蹤影，結果在自家一個抽屜當中找到牠，即便主人已經彎下腰跟貓咪對視，貓咪仍然不願從抽屜出來，神奇的是，該抽屜有放零錢盒，貓咪不僅躲進去還自己把抽屜給關起來，整個躲藏的相當完美。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這貓咪也太強了吧，自己塞到抽屜裡面還關起來」、「感覺是抽屜被震開貓咪嚇到躲進去，至於怎麼關上就不知道了」、「我家的貓也會爬進抽屜，他們都從桌子底下，抽屜後方爬進去」、「感覺是被震開從抽屜後方進去的，幸好有找到」、「貓貓：還有餘震嗎？我害怕啊！」而該飼主也表示，牠待在裡面快4小時，我是聽到抽屜有聲音才去打開的，一開始還以為是老鼠。
除了該飼主之外，也有別隻貓咪在地震來襲時，直接躲到馬桶的後方空間躲藏，飼主最後找到時又氣又好笑表示「竟然跑到馬桶後面！還以為是地震把門打開，貓咪順勢跑出去了」也是虛驚一場。