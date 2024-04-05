花蓮地震捐款專戶湧入6500萬善款！衛福部增日文版匯款欄位訊息

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賑災基金會今（5）日晚間說明，0403花蓮震災募款專案自4日開辦、晚間7點挖貝、LINE Pay線上捐款平台開放後，民眾愛心迅速湧入，截至今天下午4點，收到愛心款項合計約6590萬4986，其中包括土地銀行帳戶1398萬7450元、挖貝集資平台專案1234萬6136元、LINE Pay愛心捐款3957萬1400元，由於募款專案啟動適逢假日，故無臨櫃匯款現金之挹入。
另外，基金會表示，報載日本對本次花蓮地震關心情切，許多日人希望可以盡一份心力，因此特別與台灣土地銀行確認日文版匯款欄位訊息，供欲捐款的日人參考，相關欄位務必資訊相符，始能順利完成捐款。
賑災基金會表示，該專案募款期間為4月4日至5月3日止，線上捐款關帳時間分別為挖貝4月30日、LINE Pay為5月2日。
捐款3管道
0403花蓮震災援助專案捐款專案經衛部救字第1121362848號函核發勸募許可，本專案勸募期間為113年4月4日至5月3日止，為期1個月。
📌捐款帳號
戶名：財團法人賑災基金會
銀行名稱：土地銀行 長春分行（005）
銀行帳號：102-005-19895-7
若海外人士有捐款意願，外匯相關資訊為：
International currency donations
海外の人々が寄付を希望する場合、外国為替関連の情報は次のとおりです
1.SWIFT CODE(SWIFTコード)：「LBOTTWTP102」。
2.NAME(受取人口座名義)：「Taiwan Foundation for Disaster Relief」
3.ACCOUNT NO.(受取人店番号-口座番号)：「102-005-19895-7」
4.BANK NAME(受取人取引銀行名・支店名)：「LAND BANK OF TAIWAN CHANGCHUEN BRANCH」。
5.ADDRESS(支店住所)：「No. 156, Changchun Rd., Zhongshan District, Taipei City 10459, Taiwan(R.O.C.)」。
📌4月4日晚間7點起，賑災基金會開通2種線上捐款方式：
（一）挖貝集資平台：可選用線上信用卡捐款或取得超商付款等多元支付管道，如使用超商付款時，將另行支付給超商代收手續費30元。
（二）LINE Pay 捐款帳戶：進入LINE Pay 主頁後選擇「愛心捐款」平台，即可點選「0403花蓮震災募款專案」進行捐款，用戶可選擇已綁定之中國信託商業銀行、聯邦銀行、富邦銀行及台新銀行的信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。
民眾使用前2項線上捐款時，挖貝平台經營者貝殼放大股份有限公司、藍新金流服務平台及LINE Pay與4家銀行共襄義舉，全額吸收平台手續費。
另因線上平台須於勸募期間結束前保留金流作業時間，將提前關帳，挖貝集資平台收款僅到113年4月30日，LINE Pay收款至5月2日，民眾如欲利用上述兩種平台捐款請注意時間。
捐款收據將於勸募期滿後統一由賑災基金會提供
1. 匯款：請捐款人提供捐款證明（臨櫃捐款收執聯、ATM收據）敘明捐款人姓名（收據抬頭）、電話及收據寄送地址，以傳真（02-8912-7638）或Email（admin@tf4dr.org）方式至賑災基金會。
2. 線上刷卡：線上操作時，需要索取收據者請於「請填入捐款收據抬頭」及「請填入身分證字號／統一編號」填寫資料，並於後續頁面填寫收件人完整地址。
捐款專線解答
為解答捐款民眾相關疑問，賑災基金會與程曦資訊合作，第一時間開立專線電話共7線，為4月6日上午9點開通，接聽時間為每天上午9點至晚間9點，代表號：(02)7751-6306，民眾如有任何問題，歡迎專線開通後來電洽詢。
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